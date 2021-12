– Etter å ha kranglet, fikk jeg med meg én test

Stavanger kommune deler ut gratis hurtigtester fire steder i kommunen. Men noen opplever at de må krangle seg til testene.

Her er hurtigtestboden på Ankertorget i Stavanger. Torsdag formiddag var det flere som ba om gratistester fra kommunen.

Aftenbladet har vært i kontakt med personer som opplyser at de har blitt møtt med mistenksomhet når de har henvendt seg i boden på Ankertorget og bedt om hurtigtester.

Ei mor forteller at datteren hennes fikk med seg én hurtigtest hjem fra skolen med beskjed om å hente ytterligere én test fra en av kommunens utdelingsboder. Ved smitte i klasser, er oppfordringen at medelever tester seg to ganger.

Moren vi har snakket med, forteller at vedkommende som satt i boden nærmest iverksatte et avhør av henne, og at han nødig ville gi fra seg hurtigtester.

– Etter å ha kranglet med han, fikk jeg med meg én test. Jeg ville gjerne hatt test til søsken også, men det fikk jeg ikke.

Hun tror mange vil vegre seg for å spørre om hurtigtester dersom de opplever å bli møtt slik hun gjorde.

Ikke for sikkerhets skyld

Aftenbladet har vært i kontakt med andre som har opplevd det samme når de har henvendt seg i boden på Ankertorget. Noen har også vært vitne til at personer foran dem i køen må utbrodere symptomene sine til vakten i boden.

På kommunens hjemmesider heter det at du kan få hurtigtest dersom du har nyoppståtte symptomer på covid-19 eller er nærkontakt til en smittet.

Det presiseres at kommunen ikke deler ut tester til de som vil teste seg for sikkerhets skyld. De som anbefales å teste seg nå, er de som har nyoppståtte symptomer eller som er nærkontakter til en som er smittet.

Mange vil ha gratistester

Kommunaldirektør Eli Kari Fosse sier det er leit om noen opplever det ubehagelig å henvende seg i boden, men presiserer at de som sitter der har fått instrukser om å stille noen spørsmål.

– De testene vi har til utdeling får vi fra nasjonale myndigheter. Retningslinjen er at testene skal være forbeholdt personer med symptomer og personer som er definert som nærkontakter. Vi opplever at en del innbyggere som verken har symptomer eller er nærkontakter vil ha gratistester. Det kan de ikke få, for vi vet ikke når vi får nye tester. Det er antydet påfyll i midten av desember. Med det smittetrykket som er nå, så har vi nok tester til toppen to ukers forbruk, sier Fosse.

Hun legger til at for å finne ut om folk er nærkontakter eller har symptomer, må de som sitter i bodene stille noen spørsmål, blant annet om hvor mange det er i familien og om hvilke symptomer folk har.

– Det er selvsagt leit om dette oppleves som ubehagelig, sier Fosse.

De som ha vært i kontakt med Aftenbladet, fikk beskjed fra skolen sin om å hente tester til barna sine i boden. De opplevde at personene i boden nødig ville gi fra seg tester.

– Det høres ikke bra ut, det må vi følge opp, sier Fosse.

Boden på Ankertorget deler ut tester mellom 09.00-11.30 og 12.00-15.00.

Her deles det ut hurtigtester mandag – fredag:

Bod på Ankertorget i sentrum (nær Egon) kl. 09.00-11.30 og 12.00-15.00.

Fra en bod ved siden av teststasjon 2 i Forum kl. 8-15-11.30, 12.00-15.00 og 17–20. (Lørdag 9–12 og søndag 17-20)

Judaberg: kl. 8.30-14.30 (ring 457 39 336 for bestilling, utlevering innbyggertorget)

Vikevåg: kl. 8.30-14.30 (ring 457 39 343 for bestilling, utlevering innbyggertorget)

Her deles det ut hurtigtester i helgen:

Bod ved teststasjon 2: Lørdag 9–12 og søndag 17–20.

Tester som kan kjøpes på apoteket, koster om lag 400 kroner for fem tester.