Ordfører avviser at Ellen Marie (102) ikke får sykehjemsplass på grunn av plassmangel

Ellen Marie Svendsen (102) er nesten blind og kan knapt gå. – Jeg får høre at jeg er for frisk for sykehjem, sier Randabergs eldste innbygger.

Ellen Marie Svendsen (102) har søkt om plass på sykehjem og i bofellesskap to ganger, men bor fortsatt i en leilighet sammen med sønnen Reidar (78) på Randaberg.

Klaus Gustafsson Journalist

Publisert:

– Jeg har vært god, men jeg er ikke på langt nær god nå. Jeg ser lite, hører lite og har bare én arm som fungerer, sier Ellen Marie Svendsen (102) til Aftenbladet.

Svendsen, som er bosatt i Randaberg kommune, har også blitt operert for hudkreft. Og neste uke venter en ny operasjon. I tillegg sliter hun med å gå.

Likevel får hun ikke plass på sykehjem eller i bofellesskap, ifølge Randaberg24.

Saken har vekket engasjement i hele Norge det siste døgnet.

– Fikk beskjed om at det ikke er plass

– Vi fikk beskjed på et møte torsdag om at det ikke er plass på sykehjemmene, og at ventelisten er så lang at det ikke vil bli aktuelt, sier sønnen Reidar Svendsen (78) til Aftenbladet.

Han opplyser at moren har søkt om plass på sykehjem og i bofellesskap to ganger. Første gang for et år siden og deretter for en måned siden. Nå står hun i kø for en plass i bofellesskap.

– Vi fikk beskjed om at hun står langt bak i køen her også, men at hun vil være med i vurderingen hver gang det blir ledig plass, sier han.

Han synes situasjonen er krevende, både for ham selv og for moren.

– Jeg har ikke problemer med helsen selv, men jeg har for eksempel ikke noe privatliv. Jeg må ta hensyn hele tiden, sier Svendsen, som eier leiligheten han og moren bor i ved Vistestølen.

– Må bruke lommelykt for å skru på komfyren

Svendsen forteller at han også er en del på hytta, og derfor ikke har anledning til å ta seg av moren hele tiden.

– Da jeg kom tilbake på mandag lå hun og sov mens platene på komfyren var på, sier Svendsen.

Denne episoden husker Ellen Marie godt.

– Jeg føler at jeg ikke klarer å holde styr på alt. Det verste er å ikke kunne se. Brillene hjelper meg ingenting. Jeg må bruke lommelykt for å skru på komfyren for å koke meg et egg, sier hun.

– Får høre at jeg er for frisk

102-åringen forteller at hun har hjemmehjelp som kommer innom tre ganger daglig, og at hun har fått tilbud om mer hjelp hjemme om hun trenger det.

– Men jeg er ikke trygg så lenge jeg er alene, og i hvert fall ikke om natten. Jeg føler at jeg trenger å være en plass hvor jeg får tilsyn hele døgnet når jeg er såpass gammel, sier Svendsen, og legger til at hun ikke er i tvil om at det er innbyggere i kommunen som kanskje trenger plassen på sykehjem eller i bofellesskap mer enn henne.

– Jeg synes jeg har klart meg lenge uten sykehjemsplass, men når jeg nå føler at jeg trenger det får jeg ikke noen respons. Jeg får bare høre at jeg er for frisk for sykehjem, sier Svendsen.

Mener kommunen kan bryte loven

Advokat Tore Helseth Høyer har jobbet som advokat i en årrekke og har nylig åpnet advokatkontor på Randaberg. Han er kritisk til kommunens behandling av Ellen Marie Svendsen.

– Hvis kommunen bruker manglende plass som begrunnelse, så er det ulovlig, sier han til Aftenbladet.

Helseth Høyer understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og at han ikke kjenner til Svendsens helsesituasjon utover at han har fulgt med på saken i media.

– At det ikke er ledig plass er ikke en omstendighet som kan vektlegges i behandlingen av en søknad. Dersom en person ikke kan få forsvarlig helsehjelp hjemme, har vedkommende krav på plass på institusjon og kommunen har plikt til å tilby dette, sier han.

Avviser at plassmangel er årsaken

Ordfører Jarle Bø (Sp) i Randaberg kommune bekrefter at Ellen Marie Svendsen fikk avslag på søknad om sykehjemsplass for et års tid siden fordi hun var for frisk. Den siste søknaden om plass på sykehjem eller i bofellesskap er imidlertid ikke ferdig behandlet, ifølge ordføreren.

– Jeg forholder meg til at vi holder på å behandle en søknad. Randaberg kommune har gitt helsehjelp til Ellen Marie via hjemmesykepleien lenge, noe jeg har forstått at hun har vært veldig fornøyd med. Nå ønsker hun større trygghet, og den tryggheten er jeg sikker på at vi skal gi henne, sier Bø til Aftenbladet.

Han opplyser at det er fullt på sykehjemmene i Randaberg kommune, men avviser at det er årsaken til at kommunens eldste innbygger ikke har fått plass.

– Innbyggere i kommunen som har rett på sykehjemsplass vil få dette. Det handler ikke om hvorvidt det er plass eller ikke, sier Bø, som ikke vil si om det betyr at Svendsen kommer til å få plass på sykehjem eller i bofellesskap.

– Som i resten av landet

– Hva er kriteriene for å få sykehjemsplass i Randaberg?

– Kriteriene er like som i resten av landet, men vi har ulike tilbud for ulike behov. Vi gir hjemmehjelp slik at folk kan bo lenge hjemme og vi har bofellesskap med døgnbemanning i tillegg til sykehjem og andre tilbud som for eksempel dagsenter.

– Er det ikke viktig å lytte til hva søkerne ønsker?

–Jo, selvfølgelig. Derfor har vi møter med søkerne for å forstå behovet. Dette gjelder også i saken til Ellen Marie Svendsen.

– Ville ha følt meg trygg

102 år gamle Ellen Marie Svendsen er klar på hva en plass på sykehjem eller i bofellesskap vil bety for henne.

– Da ville jeg ha følt meg trygg.