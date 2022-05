Løse fliser i tre svømme­anlegg i Stavanger – kan bli nødt til å stenge for reparasjon

På grunn av løse fliser på Gamlingen, i Hundvåg og Kvernevik svømmehall vil det settes i gang en større undersøkelse for å finne årsaken. Det kan være aktuelt å stenge anleggene for reparasjon.

Gamlingen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Alle tre anleggene har blitt bygget i samme periode, og med samme materialer.

– Vi vil sette i gang undersøkelser nå med en gang for å finne ut hva som er årsaken til at flisene løsner, sier direktør for Bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad til kommunens nettside.

Et eksternt firma er hentet inn for å hjelpe til med undersøkelsene, som vil starte i løpet av mai. Hallene vil ikke stenge i perioden undersøkelsene foregår, men det vil være litt ekstra aktivitet i hallene i denne perioden.

– Vi velger å gå ut med dette nå, for å skape en forutsigbarhet for de som bruker anleggene daglig, sier fagleder i idrettsavdelingen, Monika Eie.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet, men vi velger å ta en grundig gjennomgang av tilstanden til hallene nå, slik at vi kommer til bunns i problemet, sier Skjørestad.

Reklamasjonsarbeid på Gamlingen

– Til nå har vi best oversikt over Gamlingen, og vet vi at det må utføres reklamasjonsarbeid, sier Skjørestad.

Planen er at Gamlingen skal holde stengt i minimum fire uker, fra og med uke 39 og ut uke 42.

– Det er aldri kjekt å stenge svømmeanlegg, og vi er først og fremst lei oss fordi dette påvirker de som bruker anlegget daglig. Hensynet til brukerne er det viktigste, men Gamlingen har dessverre ingen lavsesong som passer, men vi har valgt en periode der besøkstallene historisk er lavere enn normalen, forklarer Eie.

– Leverandøren sier at arbeidet vil ta rundt 4 uker, men det kommer an på hvor omfattende problemene er, så her vil det komme mer informasjon når vi har fått gjort ferdig undersøkelsene, forteller Skjørestad.

Kommer mer informasjon

Det er fortsatt uavklart om Hundvåg og Kvernevik svømmehall må stenge for reparasjoner. Dette vil det komme mer informasjon om når undersøkelsene er ferdigstilt.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase. Vi har satt sammen en tverrfaglig gruppe internt hos oss som skal samarbeide med eksperter utenfra, slik at vi får samlet kompetanse slik at vi får undersøkt de tre hallene og kommet til bunns i hva problemet er, sier Skjørestad.