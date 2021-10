Birgitte-saken: Politiet vil forlenge fengslingen av 51-åringen med 12 uker

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet mener at etterforskningen de siste åtte ukene har styrket mistanken mot 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Nå er det ikke lenger fare for bevisforspillelse, men politiet ønsker likevel å holde ham varetektsfengslet.

