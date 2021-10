Foreslår 200 millioner kroner til psykisk helse for unge

– Nå venter vi på handling, sier Martin Nordbø, leder i Mental Helse Ungdom Nord-Jæren.

Et av forslagene er å lage et lavterskeltilbud uten behov for legehenvisning. – Det er ofte snakk om penger, men vi merker ikke alltid tiltakene, mener lederen i Mental Helse Ungdom Nord-Jæren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden