Solberg ga Støre nøkkelen til Statsministerens kontor

Det er litt vemodig for meg å overlate Statsministerens kontor til noen andre, sa Erna Solberg da hun ga nøkkelkortet til statsminister Jonas Gahr Støre.

Erna Solberg (H) overrekker nøkkelen til Statsministerens kontor til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Statsministerens kontor er et fantastisk sted å være, og det er fantastiske embetsfolk som jobber her, som er godt trent i å møte politikere med ulike ideer og tanker, sa Solberg.

Hun sa at Støre har mye å glede seg til i sjefsstolen på kontoret, og at det også er et fint sted i tunge stunder.

– Jeg vet ikke om du har flere hår som kan bli grå, men du kommer nok til å oppleve krevende og tunge dager også. Da er dette et fint sted å trekke seg tilbake til, sa Solberg.

Hun overrakte blomster og nøkkelkortet til kontoret.

– Jeg fikk aldri noen kode av Jens, så du får heller ingen kode. Det må du be om å få, men jeg har aldri opplevd at det har vært en eneste stengt dør her, sa Solberg.

Jeg leverer fra meg et Norge som er i god stand, og som har stått i en veldig vanskelig situasjon under pandemien. Det er et land det er et privilegium å få være statsminister i, sa hun.