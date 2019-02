Dette er årets journalistpris-vinnere

Rogalands pressefolk samles i kveld til Pressefesten 2019, arrangert av Stavanger Journalistlag, der journalister og fotografer skal hedres for sitt arbeid i året som har gått.

Syed Ali Shabbaz Akthar, Jørn Norstrøm og Thomas Ystrøm i NRK vant «Årets nyhetssak» med dokumentaren «Monas oppgjør», som handler om Sandnes-kvinnen Mona Anita Espedals lange kamp mot kommunen.

– Dette er veldig stort, det føles godt å bli satt pris på når det er noe jeg har jobbet med over så lang tid, sier Akthar.

– Jeg vil takke Jørn Norstrøm og Thomas Ystrøm som har jobbet med foto og regi. Mest av alt vil jeg takke de som har medvirket, spesielt Mona Anita. Uten henne hadde dette aldri vært mulig, hun har drevet prosjektet fremover og vært drivkraften. Hun er det tøffeste menneske jeg vet om.

Fredrik Refvem

Mona Anita var selv tilstede under prisutdelingen.

– Dette er helt fantastisk! Det viser at saken har skapt engasjement, forteller hun.

«Årets foto» til Aftenblad-fotograf

Fotograf Anders Minge vant prisen «Årets foto» for reportasjen «Den enestående Lise».

Anders Minge

– Det har vært et fantastisk møte med både Lise og foreldrene hennes som har vært veldig åpne om sin situasjon. Det er takket være dem at jeg kunne skrive en så god historie, sier Minge.

– Jeg fikk en pengepremie på 5000 kroner. Jeg skal gi hele beløpet til norsk Craniofacial forening (forening for personer med medfødt avvik i ansikt og hode, journ.anm).

Fredrik Refvem

Gjert Ingebrigtsen hedret

Hvert år deler også Stavanger Journalistlag ut «Siddisprisen», som i henhold til vedtektene skal gis til en «person, gruppe eller organisasjon i Stavanger eller Sør-Rogaland som på en særskild måte har bidratt til å skape en åpenhet og/eller debatt».

Årets Siddispris gikk til Sandnes-trener Gjert Ingebrigtsen.

– Akkurat denne prisen kommer veldig overraskende, forteller Gjert Ingebrigtsen til Aftenbladet.

– Det å bli satt pris på er gull verdt. Spesielt når det gjelder lokale medier, som også er vanskeligere å bli satt pris på av. Nettopp derfor betyr det enormt mye.

Fredrik Refvem

Ingebrigtsen legger til at prisen også bidrar til videre motivasjon.

Det kom neppe som en overraskelse i salen at Ingebrigtsen stakk av med prisen. Han var nemlig en av de få som ble invitert som ikke jobber i pressen.

Her er årets vinnere:

Årets nyhetssak: En søsters kamp og «Monas oppgjør», av Syed Ali Shabbaz Akthar, Jørn Norstrøm og Thomas Ystrøm, NRK.

Årets reportasje:

«Den usannsynlige norgesmesteren», Eirik Gjesdal, Stian Skjerping og Tommy Jørpeland, NRK.

Årets foto:

Vinner av Stavanger journalistlags fotopris er Anders Minge, Stavanger Aftenblad for reportasjen «Den enestående Lise».

Under denne kategorien ble det også delt ut fire diplomer:

«Kranbil»:

Vi vil hedre det klassiske nyhetsfotografiet. Fotografen drar ut der det skjer og går skrittet lengre enn kun å registrere situasjonen. Ved valg av vinkel viser fotografen vilje til å formidle omfanget av hendelsen og tar eget ansvar for fortellingen.

Diplom til Mathias Oppedal, NRK.

«Bingo 2»:

Et herlig, surrealistisk portrett som umiddelbart gjør oss interessert. Vi stiller oss spørsmålet: Hva i all verden er dette?

Diplom til frilansfotograf Marie von Krogh.

«Bekaa»:

Altfor ofte oppsøker fotografer miljøer som flyktige gjester i andres liv. Vi trenger fotografene som tilbringer tid sammen med mennesker. Dette er et nyhetsbilde som ikke bare forteller en historie, men som får oss til å stoppe opp og undres over hvorfor dette barnet er fotografert.

Diplom til Jarle Aasland, Stavanger Aftenblad.

«Stupedama»

Fotografen har valgt å portrettere motivet i et miljø som hun trives i. Det er et klassisk portrett, uten at fotografen har latt seg friste til kreative grep. Vedkommende er fotografert med respekt og verdighet. Bildet har en ro over seg.

Diplom til Kristian Jacobsen, Stavanger Aftenblad.

Vinner av Siddisprisen:

Gjert Ingebretsen