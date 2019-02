Har kuttet over 4 milliarder i Bymiljøpakken

For et knapt år siden viste kostnadsbildet for investeringene i Bypakke Nord-Jæren en sprekk på 4,7 milliarder kroner. Omfattende kutt har redusert pengesluket, og en fersk oversikt viser nå tall som ligger i nærheten av statlige styringsmål.