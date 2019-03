Politivakter er på plass søndag morgen, sammen med de første publikummerne i kø for å se den nye biskopen bli vigslet. Dørene åpnet klokken ti, og bare minutter senere var Domkirken fylt opp.

– Dette er en stor og historisk dag. Jeg er også glad for at det er nettopp Anne Lise som skal vigsles til biskop. Hun er en god rollemodell, og jeg har stor tro på at hun blir en brobygger med appell til mange, sa Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø til Aftenbladet mens hun ventet på å ta imot Kong Harald utenfor Domkirken.

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) i Stavanger, er opptatt av at bispedømmet får sin første kvinnelige biskop mens man planlegger 900-årsmarkeringen for Domkirken.

– Dette blir fantastisk, mener Tysdal Moe.

Anne Lise Ådnøy skal lede gudstjenesten sammen med preses (ledende biskop) Helga Haugland Byfuglien, som vil forestå vigslingen. Prekenen er det Ådnøy som skal holde, og hun har valgt å ta utgangspunkt i bibelteksten som er satt opp til 2. søndag i fasten: Lukas-evangeliets kapittel 13.

– Det er en vanskelig tekst som blant annet handler om stengte dører, sier Anne Lise Ådnøy i forkant.

Tidligere biskoper i Stavanger bispedømme

J. C. Petersen (1925–1940)

Gabriel Skagestad (1940–1949)

Karl Marthinussen (1949–1960)

Fridtjov Birkeli (1960–1968)

Olav Hagesæther (1968–1976)

Sigurd Lunde (1976–1985)

Bjørn Bue (1985–1997)

Ernst Oddvar Baasland (1997–2009)

Erling Pettersen (2009–2016)

Ivar Braut (2017–2019)

Også Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun var fornøyd med valget av ny biskop.

– Anne Lise Ådnøy er en god representant for folkekirken. Jeg gleder meg til å fortsettelsen med henne, sa Nessa Nordtun på vei inn i kirken.

– Innsettelsen av en ny biskop er en viktig begivenhet. Jeg har store forventninger til denne dagen, sier KrFs ordførerkandidat, Henrik Halleland.

Fungerende domprost Øivind Holtedahl forteller at det er mange som har stått på for å forberede innsettelsen av ny biskop.

– Det er mange detaljer som skal på plass, men nå er vi klare for festgudstjenesten. Dette er en stor dag hele bispedømmet, sier Holtedahl.

Programmet:

Anne Lise Ådnøy vigsles til biskop i Stavanger domkirke klokken 11.00 søndag 17. mars.

Kong Harald deltar i vigslingsgudstjenesten, sammen med representanter for kirke og samfunnsliv. Biskoper og prester fra inn- og utland er med i forbønnshandlingen.

10.00 Dørene åpner. Det vil være om lag 200 plasser til publikum. Det er reservert plasser til om lag 240 inviterte gjester. Blant gjestene er Fylkesmann, ordførere, stortingsrepresentanter, representanter fra Stortingets presidentskap og organisasjoner kirken samarbeider med.

10.30 Musikk av Stavanger domkirkes pikekor, Stavanger domkor, Stavanger domkirkes guttekor og Stavanger katedralensemble

10.50 Informasjon ved stiftsdirektør

10.55 Kongen kommer.

11.00: Gudstjenesten begynner.

I prosesjonen vil om lag 30 personer gå, deriblant biskop emeritus (avgått biskoper) fra flere naboland.

Flere personer medvirker i gudstjenesten, blant annet skal menighetsrådsleder Ove Jølbo lese tekst og leder av bispedømmerådet Marie Klakegg Grastveit lese bønn.

Også Biskop Erik Norman Svendsen (Danmark), biskop Solveig Lara Gudmundsdottir (Island), biskop Hans-Erik Nordin (Sverige) og biskop Stein Reinertsen (Agder) skal lese tekst.

Vigslingstalen holdes av preses Helga Haugland Byfuglien. Anne Lise Ådnøy holder preken og forretter nattverd.

Etter vigslingsgudstjenesten holder Stavanger kommune ved ordføreren mottakelse for den nye biskopen, Kong Harald og inviterte gjester i Atlantic Hall.

Lang bispe-erfaring allerede

Ådnøy har vært fungerende biskop i om lag halvannet år når hun fra søndag for alvor trer inn i rollen. Årsaken er at Ivar Braut, som ble vigslet til biskop i april 2017, var sykmeldt i lange perioder grunnet en øyesykdom.