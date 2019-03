Fortsatt NAV i Rennesøy og Finnøy

Tautrekkingen pågår for fullt om hvor mye av hvilke tilbud som fortsatt skal beholdes i de to kommunene som skal slås sammen med Stavanger ved kommende årsskifte.

Et av de kinkige punktene er hva som skal skje med NAV-kontorene. I en sak til arbeidsutvalget for nye Stavanger foreslår prosjektrådmann Per Kristian Vareide at det opprettes to NAV-møteplasser i Judaberg og Vikevåg, begge underlagt Nav-kontoret for Eiganes/Tasta, beliggende i Byfjordparken. Kontoret må døpes om slik at Finnøy og Rennesøy også omfattes av navnet.

Forslaget innebærer at møteplassene på øyene holder åpent tre dager i uken for publikum uten forhåndsavtale. Tidsrommet blir som ved dagens NAV-kontorer, 2 timer på Finnøy og 2,5 timer på Rennesøy.

Ved NAV-møteplassene kan innbyggerne snakke med veileder og få tilgang til NAV-tjenester uten at de trenger å dra til Stavanger.

Det planlegges også et eget øy-team ved NAV-kontoret i Byfjordparken, der de som i dag er ansatt ved Nav-kontorene i Rennesøy og Finnøy kan videreføre kunnskap om både arbeidsmarked, arbeidsgivere og innbyggere i de nye kommunedelene.

Rådmannen har også vurdert et eget øy-kontor til å dekke NAVs arbeidsoppgaver for Finnøy og Rennesøy. Konklusjonen er at dette ikke dekker kravet om nærhet godt nok, blant annet siden det ikke eksisterer offentlig transport mellom Judaberg og Vikevåg.

Det mest konkrete ellers i neste møte i arbeidsutvalget og fellesnemnda er forslaget om å legge et kontor for næringsforvaltning innen landbruk og havbruk i en egen seksjon lokalisert i enten Judaberg eller Vikevåg. Stavanger kommune har i dag ingen egen landbruksforvaltning, men har kjøpt tjenesten fra Sandnes kommune.

Prosjektrådmannen har ingen konkret anbefaling om Judaberg eller Vikevåg er best egnet. Politikerne vil garantert ha ulike oppfatninger om det, før fellesnemnda fatter en beslutning den 18. mars.