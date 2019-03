Bare seks land i verden har like rettigheter for menn og kvinner, ifølge undersøkelsen gjort av Verdensbanken. Norge ligger på 20. plass.

– Kvinner får gjerne barn nokså fort når de kommer ut i arbeidslivet, og da oppstår det lønnsforskjeller, fordi barn henger ved hele karrièren, sier Marit Gjelsvik, som jobber i handelkontoret til LO.

Barna forklarer det meste

En tidligere undersøkelse gjort av stiftelsen Institutt for samfunnsforskning i Oslo, viser at barn kan forklare nesten 40 prosent av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Nettopp fordi kvinner med barn har lavere timelønn enn kvinner uten barn, mens menn med barn tvert imot tjener mer enn barnløse menn.

– Damer med barn taper når mannfolka kan jobbe til klokken elleve en fredagskveld. Kvinner kan ha et ønske om å virkelig være tilbake etter fødsel, men da er det ofte noen juniorer under deg som allerede har fått de kule prosjektene og kanskje høyere lønn, sier Gjelsvik.

Anders Minge

Eirin Sund, distriktssekretær i Ap Rogaland og Ap-politiker skylder på kontantstøtten og snakker varmt om fedrekvten for å få Norge høyere opp på likestillingsbarometeret til Verdensbanken.

– Vi skal være stolte av den norske foreldrepermisjonen, den er god for både foreldre og barn. Men dette viser jo også hvor viktig det er at foreldrepermisjonen blir delt likt mellom mor og far, sett i et likestillingsperspektiv. Jeg mener at en todeling er det beste. Og funnet bekrefter jo også hvor likestillingsfiendtlig kontantstøtten er, sier distriktssekretær Eirin Sund i LO.

Fredrik Refvem

Sverige og Danmark ligger foran

Likestilling er en viktig del av økonomisk vekst, og Verdenbanken har gjort en omfattende undersøkelse gjennom ti år, med fokus på lover som holder kvinner tilbake.

Ifølge undersøkelsen har bare seks land i verden fullt ut like rettigheter for menn og kvinner. Belgia, Danmark, Frankrike, Latvia, Luxemburg og Sverige får hele 100 poeng i rapporten; «Kvinner, næringsliv og loven 2019».

Men gjennomsnittlig global score er 74,71 av 100, som indikerer at den typiske økonomien bare gir kvinner tre fjerdedeler av rettighetene til menn.

Norge nummer 20

Det er 19 land som får høyere poengsum enn Norge i denne målingen. Norge ligger derfor på delt 20. plass, med 94,4 poeng, med seks andre land.

Det er to kategorier som trekker oss ned. Ett av punktene er «å ha barn», som undersøker lover som påvirker kvinners arbeid etter at de får barn. Her fikk vi 80 poeng av 100 mulige. Et eksempel er at norske arbeidstakere ikke har lovbeskyttelse ved oppsigelse under graviditet. Arbeidsmiljøloven beskytter kun mot oppsigelse på grunn av graviditet.

Andelen kvinner som starter bedrifter, er den andre kategorien som drar Norge ned på likestillingskategorien. Også lovverk mot seksuell trakassering drar Norge ned, sammenlignet med andre land.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Familiepolitikk kan bidra til skjevhet

At kvinner er utenfor arbeidsmarkedet i lengre perioder og flere år, kan føre til at kvinner med barn får en dårligere lønnsutvikling enn andre grupper, i følge undersøkelsen gjort av Institutt for samfunnsforskning.

Dette bringer spørsmålet om familiepolitikken på banen, for fødselspermisjon og kontantstøtte blir i hovedsak benyttet av mødre.

Finans Norge mener at tredeling av fødselspermisjonen er et steg i riktig retning mot likelønn.

Fortsatt ulik lønn i Norge

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge minker, men det er fortsatt tydelige forskjeller innen finansnæringen.

– Totalt sett er gjennomsnittslønnen for kvinner 82 prosent av menns lønn innen finans. Det har vært en bedring de senere år, men det går relativt sakte, forteller Runa Opdal Kerr, arbeidsdirektør i Finans Norge.

Hun forklarer at årsaken til dette ikke først og fremst er ulik lønn for samme arbeid.

– Flere mannlige ledere med resultatansvar og flere mannlige spesialister i næringen, er hovedårsaken til at det er forskjell i lønnen, sier hun.

Det er en del høyt lønnede menn innen finans, og kvinner jobber oftere i lavere lønnede stillinger. Det er også en del teknologer, som oftere er menn enn kvinner.

– LO jobber for mindre lønnsforskjeller, forteller Marit Gjelsvik.

Frankrike mest forbedring

Frankrike er ett av landene som regnes som likestilte, ifølge Verdenbankens undersøkelse. De har hatt den største forbedringen i likestilling løpet av det siste tiåret, ved å implementere en voldslov i hjemmet, gi strafferettsstraff for seksuelt trakassering på arbeidsplassen og innføring av betalt foreldrepermisjon.

Mens land i Midtøsten og Afrika, sør for Sahara, utgjorde et gjennomsnitt på 47,37, noe som betyr at den typiske nasjonen i disse regionene gir kvinner under halvparten av de juridiske rettighetene til menn i områdene målt av Verdenbanken.