Elferje sluker strømkapasiteten

- Ingen hadde forutsett en slik enorm vekst som vi opplever nå. Da hadde nok kommunene vært på oss tidligere. Lyse er for tiden i gang med flere store prosjekter for å møte framtidige behov for elektrisitet i Ryfylke og i andre områder, kommenterer kommunikasjonssjef Petter Schwarz i Lyse og viser til elferjene i Hjelmeland.

Strømnettet i regionen er bygget slik at det er kapasitet til generell befolkningsvekst, inkludert nyetablering av bedrifter med normalt effektbehov. Her bruker Lyse blant annet SSB sine scenario om folketallsvekst for å prognosere utviklingen i strømbehov.

– For å ta Hjelmeland som eksempel så har det her vært stabilt strømuttak i hele kommunen over mange år. I 2014 byttet vi transformator fra 6MW til 10 MW, noe som var en økning på 66 prosent. Vi trodde da at behovet var dekket i mange år fremover. I januar 2017 fikk vi søknad på tilknytning av ferje på 17 MW som utgangspunkt (hvorav 2MW i 2021). Det er omtrent det dobbelte av strømforbruket til hele Hjelmeland kommune. For å eksemplifisere 1 MW tilsvarer 25.000 lyspærer med 40 Watt, opplyser Schwarz.

I dette tilfellet må det reinvesteres i overordnet distribusjonsnett, med ny kraftlinje til Hjelmeland inkludert ny transformatorstasjon. For å få tillatelse til å bygge nytt strømnett på dette nivået må Lyse søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon. Lengden på kraftlinjen gjør også at Lyse må sende melding med forslag til utredningsprogram før det søkes om konsesjon.

Bedrifter og nye boliger i Ryfylke vil fortsatt kunne forvente å få den strømmen de trenger. Men for virksomheter som har behov for mye effekt, for eksempel 1 MW eller mer, kan det ta tid før de kan knytte seg til.

– Ved behov for å søke om konsesjon hos NVE, kan en slik prosess raskt ta 2-4 år. Her er det utrolig viktig at kommuner og bedrifter er i tett dialog med oss, slik at vi kan starte prosessene så raskt som mulig. I Lyse er spiller vi på lag med både kommunene og bedriftene. Vi er også lydhøre for andre løsninger på utfordringene. Når det gjelder å frigjøre kapasitet tilbyr vi allerede fleksibel overføring, med utkobling når vi har behov, for næringskunder som ønsker det, opplyser Schwarz.