Fortsatt uavklart rundt elbilprisene på Tau-ferja

I Rogaland gjelder endringen for riksvegferjene Arsvågen-Mortavika, Lauvvik-Oanes og Hjelmeland-Nesvik-Ombo. På alle disse tre sambandene betaler elbiler halv pris i forhold til bensin- og dieselbiler fra torsdag 1. mars. Med verdikort vil rabatt komme i tillegg.

Stortinget har vedtatt at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy, både når det gjelder bompenger, ferjer og parkering. Samferdselsdepartementet meldte tidligere denne måneden at de vil endre på Riksregulativet for ferjepriser, men det er fremdeles uvisst om ferjetakstene på riksveg vil komme dem som tar ferje på fylkesveg til gode.

Håper på avklaring

Elbilforeningen er fornøyd med at vedtaket gjelder riksveg, men gir uttrykk for at de ønsker klarhet i om vedtaket på sikt også vil gjelde på fylkesveg. Dersom det blir tilfelle, kan elbilistene på Tau-ferja nyte godt av dette.

Siden nyttår har elbiler betalt full pris på Tau-ferja. Fram til nyttåt gikk elbiler på MC-takst.

– Norsk elbilforening har argumentert for at dette også må gjelde for fylkesvegferjer, slik at det blir enkelt for forbrukerne å vite hva kostnaden er på de ulike ferjestrekningene. Departementet melder at det arbeides med å følge opp spørsmålet som gjelder fylkeskommunen, og at departementet og Statens vegvesen kommer tilbake til det spørsmålet når det er nærmere avklart, heter det på elbil.no.

