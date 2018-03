Eliza fra Liverpool sa ja på Kjerag

Det nyforlovede paret er på vei hjem til England, men fjellguiden Johannes Apon forteller hva som skjedde.

– Eliza og Dev er fjellvante folk som har reist mye og gått turer mange andre steder. Han tok kontakt rett over jul, for å gjøre noe spesielt når han skulle fri til dama. Det var som et filmmanuskript, forteller guiden.

Turen startet fra Lysebotn. To guider og to turister begynte å gå 7 kilometer og 600 høydemeter på truger opp til Øygardstøl, hvor sommerstien begynner. Derfra fortsatte følget de siste 4–5 kilometerne i høyfjellet mot Kjerag.

– Vi brukte tre dager på turen og været var ganske krevende, med mye vind på fredag. Lørdag var det for så vidt fint, men tåke og fullstendig whiteout. Alt var hvitt. Jeg og min kollega Christoffer Breivik Havnen måtte jobbe hardt for å finne veien, forteller Johannes Apon.

Whiteout

Engelskmannen begynte på å bli skeptisk. Blir dette bra? Kunne han fri hvis været var sånt på toppen? Da turfølget kom til toppen var det null utsikt.

– Vi kom opp til Kjeragbolten, gravde en grop for å sette oss ned. Vi serverte varm lunsj. Vinden blåste og det snødde. Plutsetlig åpnet himmelen seg, skyene forsvant. Da sa vi gå bort dit, så skal vi ta et bilde av dere. Og så fridde han. Hun begynte å gråte. Guiden Christoffer begynte å gråte. Vi fant fram en liten champangneflaske for å feire. Så gikk vi bort på Nesatinden, selve Kjerag-platået, og kunne se hele Lysefjorden, helt til Preikestolen, forteller Apon.

Outdoorlife Norway

Så kom skydekket tilbake, alt ble hvitt igjen. Følget overnattet i telt-camp og feiret med reinsdyrsgryte.

– Dette var vårt tredje frieri. Vi ser at turen fra Lysebotn til Kjerag er tøffere enn vi hadde trodd. Heldigvis var disse i god form. Nå har vi vært fem ganger i fjellet for å rigge campen og forberede utstyr. Det er hard jobbing, men det er dette vi lever for, sier Johannes Apon.

Den ordinære turistsesongen starter når Lyseveien, mellom Sirdal og Lysebotn, brøytes i mai og varer til snøen vender tilbake i oktober/november.

Outdoorlife Norway

Vinterstid er det lettest å ta turen på ski fra Hunnedalen, via turisthyttene Sandvatn og Langavatn. Fra Langvatn går turen til Kjerag gjennom småkupert terreng. Det er en ganske ordinær skitur i ryfylkemålestokk.

18 frierier, til nå

Driftsansvarlig på Kjerag parkering, Henrik Lilleheim, forsøker å gjøre frierier på Kjerag til en farsott.

– Fantastisk med første frieri i år og det første noen gang på vinterstid. Til nå har jeg registrert 18 frierier. Jeg spør og graver, ser det av og til på parene. Om jeg har en følelse av at noe er på gang, sier jeg at vi leier ut ringer om de har tenkt å fri. Da ler alle, forteller Lilleheim.

Ingen på Trollpikken

Ifølge journalist Arnt Olav Klippenberg ved Aftenbladets Egersund-kontor er det foreløpig ingen som har fridd på den skakke attraksjonen Trollpikken, som i fjor ble internasjonalt kjent på grunn av navnet og formen.

– Det var faktisk et godt spørsmål, men det har ikke skjedd til nå, sier han.