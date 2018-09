Bil utfor veien på vei til Lysebotn

17.33: Nødetatene er fremme på stedet.

– Det viste seg å være udramatisk hendelse. Et utenlandsk par fra USA har kjørt utenfor veien og ned mot en bekk. De har fått kalde føtter, og følte nok et større behov for hjelp en det som var faktisk, sier Stig Forbregd, vaktleder i Rogaland brann og redning IKS.

Brannvesenet er nå på stedet og tar seg av turistene. Viking er tilkalt til for å trekke opp bilen.

I 17-tiden ringte en person nødetatene etter å ha kommet seg ut av bilen han forklarte hadde havnet i vannet. Vedkommende var usikker på om medpassasjeren klarte å komme seg ut.

Klokken 17.15 fikk nødetatene beskjed om at alle personene ute av bilen, men både ambulanse, politi og brannvesen kjørte mot ulykkesstedet.

Hovedredningssentralen som straks ble satt i beredskap, fikk etter kort tid beskjed av operasjonsleder i politiet at de hadde situasjonen under kontroll. Det ble derfor ikke sendt helikopter til stedet.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.