Mann funnet under bro - ligger i koma

Lørdag klokken 19.25 fikk politiet melding via AMK at en mann hadde blitt hentet av ambulanse i Haugesundgata like ved skateparken på Storhaug i Stavanger. Mannen hadde en alvorlig hodeskade og ligger nå i koma på SUS.

Mannen ble funnet på bakken like under en gangbro som krysser Haugesundgata. Den skadde mannen er i 60-årene, og politiet ønsker tips fra publikum i saken. Årsaken til skaden kan være fall fra høyde, men politiet holder alle muligheter åpne. Tips politiet på tlf 02800.

Dette opplyser operasjonssentralen til Sør-Vest politidistrikt søndag morgen.

– Det er en sterkt trafikkert vei, og dette skjedde relativt tidlig på kvelden. Vi håper noen har sett noe, og at de melder seg, sier operasjonsleder Brit Randulff.

Politiet etterlyser også vitner etter ei 16 år gammel jente ble utsatt for vold i Sandnes lørdag kveld.