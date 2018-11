Skjalg-løper tok NM-sølv: - Følte det var motvind rundt hele løypen

Skjalg-løperen drog det aller meste av løpet i kvinneklassen i NM halvmaraton, og gjorde således grovarbeidet underveis i den etter hvert så kraftige vinden rundt om i løypen i 3-sjøersløpet. - Det var skikkelig tungt å holde farten oppe all den tid jeg også måtte kjempe så til de grader med den vanskelige vinden underveis. Men selv om det var veldig vanskelig forhold under årets løp, så følte jeg vi klarte å holde rimelig god tid underveis, forklarer hun. - Vi fikk heller ikke noe hjelp av noen mannlige konkurrenter underveis. Runa og jeg løp helt alene stort sett gjennom hele løypen, og det gjorde det ekstra tungt for oss, mener Vienna Søyland Dahle.

Var sjanseløs i spurten

Hun løp sammen med vinneren av NM, Runa Falch fra Vidar, helt til de kom opp på motorveien etter runden rundt Mosvannet. Derfra og inn mot mål var Vienna Søyland Dahle sjanseløs i kampen om gullet.

Anders Minge

- Vienna holdt veldig stor fart hele tiden, og hver gang jeg var oppe på siden av henne underveis så merket jeg at det egentlig gikk fort nok ute i løypen. Det var litt synd at vi skulle få så vanskelig forhold denne gangen, forklarer gullvinneren.

Vinnertiden til Runa Falch ble 1.15,32, mens Skjalg-løperen fikk 1.15,53 på andreplass. Nummer tre i kvinneklassen ble Ida Bergsløkken fra Royal med 1.19,03.

Anders Minge

Dobbelt til Tjalve

I herreklassen var det Senay Fissehatsion som viste seg som den sterkeste i spurten og løp inn til seier med 1.07,38 foran Okumichael Fissehatsion med 1.07,41. Begge disse to løperne representerer Tjalve. - Jeg hadde litt mer å gi i det lette partiet inn mot mål og kunne dermed sikre meg NM-gullet etter en god spurt, sier Senay Fissehatsion.

På tredjeplass fulgte beste lokale løper, nemlig Sprit-utøveren Ørjan Grønnevig. Han fikk tiden 1.08,16. - Tiden var ikke så god for noen av oss, det henger sammen med de vanskelige forholdene. Men jeg er godt fornøyd med å komme meg i mål til en tredjeplass og en NM-medalje, understreker Ørjan Grønnevig.