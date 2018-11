Inviterer 120 gjester til annerledes julefeiring

Vi møter Turid og Didrik i kafeen på Sørmarka Arena, der Turid jobber som salgssjef i Folkehallen. Begge er taletrengte og bobler nesten over av energi og tiltakslyst. Øynene lyser av forventning og de gleder seg minst like mye til julaften som de aller minste blant oss. De er engasjert i «sosialt entreprenørskap» til vanlig og ønsket i år å utgjøre en forskjell for dem som trenger det mest til jul.

–Didrik kom først på ideen om å låne Sørmarka Arena og lage en stor julefest for familier som sliter. Ledelsen tente på ideen, og vi fikk låne hele anlegget, forteller Turid Espevik.

Turids salgserfaring og Didriks faglige forankring og bakgrunn som barnevernspedagog utgjør en sprudlende duo som brenner etter å gjøre en innsats og utgjøre en forskjell for andre.

Etter at de la ut opplysninger om arrangementet ut på sosiale medier, har det nesten tatt helt av.

–Næringslivet har vært utrolig imøtekommende. I tillegg til pengegaver, har vi blant annet fått pinnekjøtt til julemiddagen, risengrøt, frukt, snop og masse julegaver, sier Didrik og legger til at arrangementet naturligvis er rusfritt.

I tillegg har privatpersoner stilt opp både som frivillige og som glade givere.

–Vi har fått vippset pengebeløp fra 50 til 5000 kroner. Alt kommer like godt med, ifølge Turid og Didrik.

Sommerfest?

Responsen har vært så god at kjæresteparet ikke utelukker en sommerfest til neste år.

–Aktivitet er stikkordet. Mange aktiviteter gjør at de vonde tankene kanskje vil bli litt færre, derfor har vi lagt opp til en rekke gjøremål som skøyting, curling og klatring. Vi har dyktige veiledere på plass, så ingen trenger være redde for ikke å lykkes, forteller Didrik.

–Det vil også bli muligheter for ansiktsmaling og hårfletting. Vi venter besøk av en ballongartist og vi skal ha musikkinnslag. Tegnefilmer hører julen til og er også på plass hos oss. Vi skal ha to måltider, først grøt om ettermiddagen, så middag om kvelden. Komiker Rune Bjerga har utnevnt seg selv til grøtansvarlig, tipper det blir et festlig måltid. Nissen kommer også, men som alltid er det et lite spørsmålstegn her. Kanskje kommer det flere nisser, sier Turid Espevik.

I disse dager går innbydelsen ut til gjestene. Mellom 120 og 130 gjester vil bli invitert, i tillegg til 25 frivillige.

– Mange flere frivillige meldte seg, men til slutt måtte vi sette de overskytende på reserveliste. Vi er overveldet av all den velviljen vi har møtt, ier Turid.

– Hvem er blitt invitert?

– Barnefamilier som trenger det mest, sier hun.

Duoen har planer om å lage matkurver som gjestene kan få med seg hjem og kose seg med resten av julen. Turid har også planlagt å dra hjem til familiene med adventskalender der barna selv kan telle ned til arrangementet .

Mye jobbing

Didrik og Turid og vært kjærester de siste to årene. Fra august har det blitt mye jobbing med Aktiv jul-arrangementet, minst to timer hver dag.

Begge er er lite materialistiske og opptatt av gjenbruk. Loppemarkeder og bruktbutikker blir flittig besøkt og de kjøper konsekvent aldri nye møbler.

–På fritiden er en seiltur eller en god film kanskje det aller beste, mener Turid.

Turid og Didrik er opptatt av at dette ikke skal være et arrangement der folk bare skal komme for å bli. Det skal være aktivitet, opplevelser og mestring hele dagen.

– Vi skal ikke lage jul for gjestene våre, vi har invitert dem til å feire jul sammen med oss. Det er er en vesentlig forskjell, avslutter Turid og Didrik og legger til at de gjerne vil at komitemedlemmene Jann Svendsen Aasebø og Rolf Schreiner også skal nevnes.

Fakta: Turid Espevik Født: 7. januar 1980. Bosted: Sunde . Yrke: Salgssjef i Folkehallene. Sivilstand: Kjæreste med Didrik, tre barn. Anledning: Skal lage «Aktiv jul» for 120 gjester i Sørmarka Arena. Beskriv deg selv med tre ord: Entusiastisk, sta, målbevisst. Hva provoserer deg? Likegyldighet, urettferdighet. Hva er du mest opptatt av for tiden? Aktiv jul, jobben og familien.