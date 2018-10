19 gater får nye navn i Nye Stavanger

Som Aftenbladet tidligere har skrevet er det flere gater som får nye navn på grunn av kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy.

Årsaken er at man ikke kan ha to helt like eller nesten helt like gatenavn i samme kommune, først og fremst på grunn av faren for misforståelser når nødetatene rykker ut. Men det kan også gjøre det vanskelig å finne fram for vanlig folk, ikke minst når man bruker moderne hjelpemidler og taster inn en bestemt adresse på Google Maps eller andre kartverktøy på mobilen.

16. april vedtok fellesnemnda hvilke kommuner som skulle endre hvilke veinavn. På møtet 15. oktober skulle de nye navnene bli spikret en gang for alle. Men Bjarne Kvadsheim (Sp) fremmet et fellesforslag om å utsette saken i påvente av behandling i bydelsutvalgene og fikk resten av fellesnemnda med på det. Saken har også vært oppe i kommunestyrene i Finnøy og på Rennesøy

Finnøy er i dag den eneste kommunen som bruker -veg i stedet for - vei i veinavnene, men målformen på veinavn trenger ikke å være lik i samme kommune.

Her er alle forslagene: