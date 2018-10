Barna digger den nye Hermetikkparken på Storhaug

– Festlig lekeplass. Fordi det er så mange folk her, mener Julian Hidalgo (7).

– Den er veldig kul. Annerledes enn andre lekeplasser. Jeg liker at det er mange fisker her, mener Leah Pettersen (7).

– Gulvet her. Det ligner på et hav, mener Norma Stokkeland Gimle (8).

– Den er bra. Fordi den er så kul, mener Linus Storm Sommer (6).

– Veldig kul. Jeg liker så godt hele lekeplassen, mener Storm Grevesen Moi (5).

Temapark

Fiske og hermetikk er temaet for den nye lekeplassen som ligger like nedenfor Kjelvene, i Spilderhauggata på Storhaug. Parken ligger midt i et område som er sterkt knyttet til tiden da hermetikk var byens viktigste industri.

– 70 hermetikkfabrikker hadde vi til sammen her, nesten alle i hele byen jobbet på disse fabrikkene, sa leder for kommunalstyret for miljø og utbygging, Per A. Thorbjørnsen. Han åpnet parken sammen med flere skoleklasser onsdag.

Den nye parken og lekeplassen ligger i et grøntdrag som med tid og stunder skal strekke seg fra Johannes-kirka til Spilderhaugvigå. Onsdag var det høytidelig åpning av Hermetikkparken som til sammen har kostet fem millioner kroner.

Områdeløft for Storhaug

Åpningen av parken er en del av områdeløftet for Storhaug, en egenartet innsats som gjøres for å sikre en fortsatt positiv utvikling blant annet gjennom god integrering og utvikling av nærmiljøanlegg i denne bydelen.

Over tid har de nordøstlige delene av Storhaug bydel i Stavanger konsekvent skåret dårligst på levekårsundersøkelsene siden 2002, og skårer fortsatt dårlig på områder som fattigdom, arbeidsledighet, kriminalitet, ungdomskriminalitet og helse.

Stavanger kommune har arbeidet systematisk med områdesatsning i Storhaug bydel siden 2014, nylig ble det kjent at Storhaug får 13 millioner kroner fra staten for å ytterligere løfte levekårene på Storhaug.