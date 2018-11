– Vi snakker om den største utbyggingen i Stavanger de neste 10–15 årene til en prislapp på rundt 10 milliarder kroner. Prosjektet understøtter målet om at Stavanger skal være regionens viktigste senter som et attraktivt bo- og arbeidssted. For Base er dette en gyllen mulighet til å være med og etablere nærmere 10.000 arbeidsplasser i randsonen av sentrum de neste 10-15 årene, sier konsernsjef i Base Gruppen, Alfred Ydstebø, til Aftenbladet.

Aktiv eiendomsutvikler

Ydstebø har de siste årene markert seg som en svært aktiv eiendomsutvikler gjennom Base Property. Selskapet utvikler eiendom innen næring og hotell, og siden etableringen i 2007 har konsernet utviklet over 170.000 kvadratmeter og har rundt 200.000 kvadratmeter under utvikling i ulike prosjektfaser.

Fakta: Base Property AS Base Property er et eiendomsutviklingsselskap basert i Stavanger. Selskapet ble etablert i 2007 og er et heleid datterselskap av Base Gruppen. Selskapet utvikler eiendom innen næring og hotell. Siden etableringen har konsernet utviklet over 170.000 kvadratmeter eiendom og har rundt 200.000 kvadratmeter under utvikling i ulike prosjektfaser.

Det er altså en av regionens mest ambisiøse og aktive eiendomsutviklere som nå slår seg sammen med Aker-eier Kjell Inge Røkke for å utforme og bygge en helt ny bydel i Paradis som skal inneholde kontorbygg, boliger, hotell, skole og barnehage - i tillegg til en rekke tilbud innen handel, servering, underholdning, kultur, kunst, idrett, trening og velvære.

Det er Røkkes eiendomsutviklingsselskap FP Eiendom som har teamet opp med Alfred Ydstebøs Base Gruppen, i et samarbeid med Bane NOR Eiendom som er eier av arealet. Bane Nor Eiendom er en av landet største eiendomsutviklere. Disse tre selskapene skal nå danne et eget utviklingsselskap for realisering av planene i Paradis som omfatter utvikling av rundt 250.000 kvadratmeter.

Fakta: FP Eiendom FP Eiendom er Aker ASAs eiendomsutviklingsselskap. Aker har vært i fast eiendom siden 1981 og utviklet kontor-, bolig- og butikkområder som Aker Brygge og Nydalen på 1990-tallet. I nyere tid har selskapet blant annet utviklet Fornebuporten utenfor Oslo, der det foreligger planer om å bygge Verdenshavets hovedkontor (Norges høyeste bygning), samt et av Skottlands største kontorområder, Aberdeen International Business Park.

– Størrelsen på området gjør dette til et veldig attraktivt prosjekt for oss. Men for meg er det viktig å understreke at dette ikke bare er et prosjekt skreddersydd for Aker BP. Vi ønsker å få til et område hvor flere oljeselskaper kan etablere seg sammen med andre teknologibedrifter. Målsettingen er å få til et unikt område sammen med andre. Først da har vi lykkes, sier administrerende direktør i FP Eiendom, Torstein Storækre, til Aftenbladet. Han er mannen som styrer det meste av eiendomsinvesteringene til Kjell Inge Røkke.

– Både Røkke og Aker er tett på dette prosjektet og overbevist om at vi skal få realisert visjonen for området, sier Storækre.

Fakta: Kjell Inge Røkke Hvem: Forretningsmann, industrieier og industrileder. Eier: Er Aker ASAs hovedeier og han har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke er styremedlem i Aker Solutions, Aker BP, Ocean Yield og Kværner. Røkke eier 66,98 prosent av aksjene i Aker ASA gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS sammen sin kone Anne Grete Eidsvik. Rik: Er ifølge bladet Kapital god for 40 milliarder kroner og er med det Norges femte rikeste.

Intensjonsavtale med Aker BP

Det er altså klart at Aker BP kan få sitt nye hovedbygg i Paradis dersom planene blir vedtatt av politikerne.

– Vi har skrevet en intensjonsavtale med Base Gruppen og Bane Nor Eiendom. Avtalen åpner for at vi kan samle all vår virksomhet her i regionen under samme tak i Paradis, dersom utbyggerne får «go» fra politisk hold til å sette i gang. Vi ønsker primært et nytt hovedbygg i løpet av 2022, sier kommersiell direktør i Aker BP, Anders Hannevik til Aftenbladet.

Han understreker at Aker BP vurderer flere alternativ. Et alternativ er å bli værende i eksisterende bygg i Jåttåvågen, eventuelt kombinert med noe nybygg. Samtidig ser han store muligheter med et nybygg i Paradis:

– For Aker BP er det ikke tvil om at disse utbyggingsplanene er utrolig spennende. Ikke minst betyr det enormt mye for oss å få være med å påvirke vårt eventuelt nye hovedbygg fra dag én. Da kan vi få på plass alle de elementene som er viktige for oss i den vekstfasen vi er i. Vi tror også at en plassering i Paradis vil gi oss en fordel i kampen om å sikre oss de beste talentene i kraft av at det vil være en urban og sentrumsnær bydel hvor unge mennesker både kan bo og jobbe - og ikke minst vil det være lett å komme seg dit ved hjelp av kollektiv transport.

Det har vært lansert en rekke planer for Paradis-området i en årrekke, men det har aldri kommet noe konkret ut av de. Årsaken har vært en evig runddans mellom Stavanger kommune og Bane Nor Eiendom.

– Det er ingen hemmelighet at vi tidligere har støtt på noen utfordringer, men jeg føler meg ganske trygg på at vi nå har ryddet disse av veien. Sammen med Base Gruppen og FP Eiendom har vi en sterk konstellasjon. I tillegg har vi Aker BP med oss på laget som en skikkelig startmotor. Det gir oss et helt annet utgangspunkt enn tidligere inn mot kommunen og politikerne, sier prosjektdirektør i Bane Nor Eiendom, Nicolay Schreuder, til Aftenbladet.

Paradis-området er en del av den nye sentrumsplanen hvor det er vektlagt at folk skal kunne jobbe og bo i nærheten av kollektivaksen. I dette tilfellet vil Base Property, FP Eiendom og Bane Nor Eiendom bygge langs jernbanelinjen og Paradis Stasjon - og de har også planer om bilfrie gatetun, parkarealer, turdrag og offentlige friområder. Bilene skal under bakkenivå i garasjeanlegg.

Vil ha åpen prosess

Aftenbladet kjenner til at de involverte partene allerede har hatt innledende møter med noen av byens mest sentrale politikere hvor de har presentert sine planer for Paradis.

– Det har vært noen få innledende møter, og vi kan vel si at signalene fra det holdet er positive, sier Alfred Ydstebø og Nicolay Schreuder.

– Hva med naboer og andre som vil få utsikten sin endret og begrenset?

– Jeg er naturligvis klar over at dette er et punkt som kan være gjenstand for støy - og som det har vært støy rundt tidligere. Men vi er ekstremt opptatt av å spille på lag med beboerne i områdene rundt. Nå i første omgang kommer vi til å ha et informasjonsmøte hvor vi inviterer til dialog med alle som ønsker. Vår målsetting er å være helt åpne i denne prosessen, sier Alfred Ydstebø.

– Hvor høyt kommer dere til å bygge?

– Dette blir ingen høydekonkurranse fra vår side. Det høyeste bygget som er tenkt per nå er på 12 etasjer. Det synes vi er veldig innenfor, svarer han.

Fakta: Bane Nor Eiendom Bane Nor Eiendom er en av Norges største eiendomsutviklere og utvikler attraktive og effektive kollektivknutepunkter og bidrar aktivt i by- og stedsutviklingen i Norge. De årlige investeringene er på ca. 1,2 milliarder kroner. Bane Nor Eiendom sin portefølje omfatter all norsk jernbaneeiendom. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter, og anslått brutto verdi på porteføljen er 46 milliarder kroner. Sentralt i Bane Nor Eiendoms virksomhet står å tilby de togreisende gode fasiliteter, samt å tilrettelegge for et best mulig kommersielt tilbud på stasjonene. I tillegg tilbyr Bane Nor Eiendom funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg til togoperatørene. Bane Nor Eiendom har 200 ansatte.

Ydstebø forteller også at det er satt i gang en arkitektkonkurranse mellom fire internasjonale selskaper som skal komme med sine forslag til hvordan utbyggingen i Paradis skal se ut. Disse skal levere sine forslag allerede rundt årsskiftet.

– Vi trykker litt på gasspedalen nå og ønsker å komme i gang så fort som mulig, men det avhenger naturligvis at vi får gjennomslag hos politikerne. Personlig mener jeg at de nå må kjenne sin besøkelsestid. Det er litt som på 70-tallet i Stavanger nå; Regionen er preget av positivitet og opptur. Og når i tillegg et så stort og viktig selskap som Aker BP sier at de vil etablere seg i nærheten av sentrum, så er det ikke noe å tenke på, sier en engasjert Ydstebø, som sier at de håper på byggestart i løpet av 2020.