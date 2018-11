Storsmugler avslørt i Risavika

1433 liter øl og brennevin, 1000 sigarettar og 4,5 kilo tobakk ble fangten da tollere kontrollerte en varebil som kom med ferja fra Danmark til Risavika i Stavanger om morgenen 25. november, heter det i en melding fra Tolletaten.

En mann fra Haugesund er mistenkt for smuglinga.

– Vi foretok en kontroll av en varebil som kom med ferja fra Hirtshals søndag morgen. Sjåføren kjørte på grønt og ble vinket inn. Han ble spurt om han hadde noe ut over tollfri kvote. Han svarte at han hadde noen brett øl ut over tollfri kvote. Vi ønsket å få bilen kontrollert. Under kontrollen ble det oppdaget større mengder alkohol, sigaretter og tobakk, sier Valborg Bishop, seksjonssjef grensekontroll hos Tollvesenet i Stavanger.

– Dette dreier seg om store avgiftsunndragelser til staten. Mannen er anmeldt til politiet som hentet ham i Risavika. Politiet etterforsker saken videre, sier hun.