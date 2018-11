Innfører klippekort og lar barn opp til 6 år kjøre gratis med bussen

Budsjettforhandlingene i fylket har ført til at aldersgrensen for gratis buss økes fra dagens grense på fire år og opp til seks år. Prisen på ungdomskortet økes heller ikke.

Etter at Venstre fremmet en interpellasjon i Fylkesutvalget, ble flertallet enige i å ta gratis buss for barn og unngå prisøkning for ungdomskortet som en budsjettsak.

Prisen for enkeltbilletter økes med tre prosent, men for øvrige kort holdes prisen uendret.

– Vi lanserer også kortet «Av og til» som er et klippekort i appen og i Kolumbuskortet. Dette gir muligheten til å kjøpe rabatterte enkeltreiser som blir billigere enn dagens priser på enkeltbilletter, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap).

– Det var viktig for Ap å få til ordninger som gjør enkeltbilletter billigere. Vi tror at denne ordningen fører til at flere setter bilen hjemme av og til, legger hun til.

Billettpriser på buss er en del av budsjettforliket i fylkeskommunen. Bak står partiene V, KrF, Ap, H, Sp og MDG.

SV og Frp er altså ikke med.

Budsjettet for neste år ble lagt fram av fylkespolitikerne denne uken og skal endelig behandles av Fylkestinget 11. og 12. desember.

– Barna vil kunne komme seg lettere ut på aktiviteter og andre kulturelle tilbud uten at det skal koste foreldrene ekstra grunnet transport. Jeg tror også at flere foreldre vil benytte buss sammen med barna i hverdagen grunnet besparelsen, sier Anja Berggård Endresen, gruppeleder i Venstre, i en pressemelding.

Fylkespolitikerne er også blitt enige om å ikke øke prisen på ungdomskortet.

– Ungdomskortet er et viktig tilbud for utrolig mange elever på videregående skole i hele fylket, og det er bra at prisen blir holdt på et minimum så lenge som mulig. Jeg er utrolig glad for at dette har fått flertall i budsjettforhandlingene også denne gangen, sier hun videre i pressemeldingen.