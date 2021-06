Lars Helle slutter som sjefredaktør i Stavanger Aftenblad

Etter nesten 10 år i stillingen som sjefredaktør tar Lars Helle (58) avskjed med Stavanger Aftenblad. Han står i stillingen til ny sjefredaktør er på plass, trolig i høst.

Lars Helle slutter i Aftenbladet til høsten. Han orienterte de ansatte i mediehuset om beslutningen sin torsdag morgen. Foto: Jon Ingemundsen

Sjefredaktør Lars Helle orienterte de ansatte i mediehuset om avgjørelsen sin torsdag morgen.

Ifølge Helle ligger det ingen dramatikk bak beslutningen om å slutte i avisa. Han har ingen ny stilling å gå til.

– Jeg er 58 år, og jeg har vært sjefredaktør i Aftenbladet i snart 10 år, sier Helle. – I løpet av våren har jeg vært i tenkeboksen og konkludert med at dette er det riktige tidspunktet for meg å slutte. Jeg kunne valgt å slutte med en gunstig AFP-avtale om tre år, men jeg vil heller gjøre noe nytt resten av yrkeskarrieren min.

– Hva da?

– Det vet jeg ikke. Jeg er motivert for noe annet og har et åpent sinn. Jeg trenger verken å være sjef eller fortsette i samme bransje.

Ikke presset ut

Lars Helle har vært sjefredaktør i Aftenbladet siden 1. januar 2012. I perioder har han samtidig vært administrerende direktør. Han forsikrer at han ikke er blitt presset ut av stillingen, eller at det er noen spesielle konflikter verken med de ansatte eller eierne i Schibsted.

Tvert imot berømmer han både flinke ansatte i Aftenbladet og folkene i Schibsted.

– Det har vært fantastisk å være på innsiden i Norges største og beste

mediekonsern. Schibsted er en seriøs og god eier, som er i front på mange områder. Jeg har fått være deltaker i en rekke av disse framgangene, sier Helle.

Fakta Aftenbladets redaktører Stavanger Aftenblad ble grunnlagt i 1893 og grunnlegger og første redaktør var presten og venstremannen Lars Oftedal. Han ble i 1900 etterfulgt av sin sønn Lars Oftedal d.y. fram til 1932. Da overtok tredje generasjon, Christian Stephansen Oftedal. Christian S. Oftedal ble arrestert under krigen og satt i tysk fangenskap. I 1942 ble nazi-ordfører Johannes Kringlebotn innsatt som redaktør. Christian S. Oftedal kom tilbake som redaktør etter krigen. Han døde i 1955. Etter oftedølene har avisa hatt seks sjefredaktører: Per Thomsen (1955-1977), Jon Arnøy (1977-1983), Thor Bjarne Bore (1983-2000), Jens Barland (2000-2002), Tom Hetland (2002–2011) og Lars Helle fra 2012. Les mer

Har endret seg

– Jobben som sjefredaktør i Aftenbladet er noe helt annet i dag enn da du startet for snart 10 år siden?

– Det er utvilsomt en viktig stilling for regionen vår, og det har ikke endret seg, snarere tvert imot. Men det er riktig at redaktøren i Aftenbladet hadde en mer sentral rolle i Schibsted-konsernet da jeg startet. Da satt jeg i konsernledelsen i Schibsted Norge og hadde større påvirkningskraft der. Etter hvert har jobben som redaktør i avisa tatt mer og mer av tiden min, på godt og vondt.

– Har det påvirket beslutningen din at du nå sitter fjernere fra direktørkontorene til Schibsted i Oslo?

– Det har ikke vært viktig. Jeg har ingen prestisje knyttet til det å ta sjefsavgjørelser. Samtidig ser jeg at rollen som sjefredaktør i Aftenbladet har endret seg, og det er ett av momentene som gjør at jeg mener at det er riktig med et redaktørskifte nå.

Digitalt skifte

– Hva er du mest stolt av at du gjennomførte i Aftenbladet?

– Vi var blant de første avisene i landet som innførte betaling for digitalt innhold. Det har bidratt til at vi har snudd vår forretningsmodell på hodet og fortsatt har en robust økonomi som gjør oss i stand til å lage førsteklasses journalistikk. Dette vedtaket har også bidratt til at vi har tilegnet oss veldig viktig kompetanse i hele staben. Dette har vært viktig for meg og avgjørende for Aftenbladet.

– Slutter du med lett hjerte?

– Selvfølgelig ikke. Jeg forlater flotte kolleger og en av Rogalands viktigste institusjoner. Samtidig slutter jeg mens jeg fortsatt er full av energi, og mens det fortsatt er kjekt å gå på jobben. Det er viktig.

Styrelederen takker

Det er Øyulf Hjertenes som er styreleder i Stavanger Aftenblad. Han er direktør i Schibsted, og tidligere sjefredaktør i Bergens Tidende.

– Lars Helle har tatt Stavanger Aftenblad til et nytt nivå, sier Øyulf Hjertenes. – Han har løftet nyhetsjournalistikken og den undersøkende journalistikken, samtidig som han har ledet Aftenbladet gjennom en digital forvandling de siste ti årene.

– Aftenbladet har i dag flere digitale abonnenter enn papirabonnenter, og mediehuset er i vekst. Samtidig leverer Aftenbladet strålende journalistiske prosjekter på løpende bånd. Det er en stor prestasjon.

– Lars Helle har vært en klok, fremsynt og tålmodig sjefredaktør, som hele veien har vært en frontkjemper og fanebærer for journalistikken. På vegne av styret vil jeg takke Lars Helle for innsatsen og for resultatene han har skapt over snart ti år som leder for Aftenbladet, sier Hjertenes.

Åpen prosess

Hjertenes sier at arbeidet med å rekruttere ny sjefredaktør for Stavanger Aftenblad starter umiddelbart.

Styrelederen opplyser at et ansettelsesutvalg på tre personer, der også journalistene er representert, vil gå bredt ut for å finne den beste kandidaten.

– Om dette er en intern eller ekstern kandidat har vi ikke noen formening om nå. Men det vi vet er at dette er en veldig spennende stilling i en veldig spennende by og region. Det vil være en fordel om vedkommende kjenner Stavanger og Rogaland, sier Hjertenes.

Journalistklubbens leder Jan Zahl skryter av samarbeidet med Lars Helle. Foto: Jarle Aasland

Fakta Lars Helle Lars Helle (født 1. november 1962) er en norsk jurist, journalist og redaktør. Helle var ansvarlig redaktør i Rogalands Avis mellom 1996 og 2000. Fra 2001 hadde han ulike lederfunksjoner i Dagbladet; som utviklingsredaktør, produksjonsredaktør, magasinredaktør, administrerende redaktør og etikkredaktør. 11. mai 2010 ble Helle ansatt som sjefredaktør i Dagbladet. 1. januar 2012 ble han sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Lars Helle er sønn av tidligere stortingsrepresentant Ingvar Lars Helle (V). Han er gift med Hilde Torgersen, journalist i NRK Rogaland. Les mer

Godt samarbeid

– Har det vært et ønske blant journalistene i Aftenbladet å få en ny sjefredaktør?

– Nei. Vi har hatt et godt samarbeid med Lars Helle, sier Jan Zahl, leder i Norsk Journalistlags redaksjonsklubb i Aftenbladet. – Han er en svært dyktig pressemann som på en god måte har ledet Aftenbladet gjennom 10 svært begivenhetsrike år.

– Er du overrasket over at han nå slutter?

– Både og. Mediehuset er i god skikk både økonomisk og journalistisk, og det er ingen store konflikter som tilsier et redaktørskifte nå. Samtidig har han vært sjefredaktør i snart 10 år, og det er jo ganske lenge.

Zahl sier at redaksjonsklubben ønsker å spille en aktiv rolle i jakten på ny redaktør. Han tror ikke oppgaven blir helt enkel.

– Det er krevende å styre et mediehus i urolige økonomiske tider for bransjen, og samtidig utvikle journalistikken og skaffe nye lesere. Det er også utfordrende med Aftenbladets posisjon i Schibsted-konsernet. Spørsmålet er om den nye redaktøren bare ender opp som en mellomleder i Schibsted, eller blir kaptein på egen skute.

Schibsted og Lars Helle har inngått en avtale om sluttvederlag, men partene ønsker ikke å si noe om innholdet.