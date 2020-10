Uføretrygdet kokk gikk undercover for å avsløre nordkoreansk våpenhandel

Den uføretrygdede kokken Ulrich Larsen (t.h) infiltrerte den danske vennskapsforeningen for Nord-Korea. Slik møtte han den spanske aristokraten Alejandro Cao de Benos (t.h), og havnet midt oppe i spill en spionroman verdig. Foto: Jonas Berlin, Piraya Film I/Wingman Media

Myndighetene i Nord-Korea har i årevis blitt anklaget for å ha bygget opp et omfattende kriminelt nettverk for å omgå internasjonale sanksjoner. Nå er et lite Stavanger-firma sentralt i avsløringen av hvordan regimet til Kim Jong-un selger våpen og narkotika for å tjene penger.