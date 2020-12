Sykkelstamveien må spare, men det skal fortsatt bygges for nær 1,4 milliarder

En del av sykkelstamveien som er ferdig, 3,8 kilometer langs motorveien E39 mellom Stavanger og Sandnes. Hele sykkelstamveien er cirka 14 km og skal være ferdig utbygd i 2023. Foto: Fredrik Refvem

Sykkelstamveien skal ikke stoppe ved Smeaheia i Sandnes slik Statens vegvesen ønkser. For etter fohandlinger er det nå klart at den fullføres helt frem til Oalsgata. Men denne motorveien for syklister må kutte kostnadene med 43 millioner.

