Turistforeningen advarer påsketuristene om usikker is i Sirdal

Årsaken er at Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har begynt å pumpe vann opp i Svartevatn-magasinet.

Foto: Hans E.H. Jacobsen

– Vannet som pumpes opp er varmere, og dermed smelter isen raskt. Det kan skape farlige situasjoner for folk som er på vei ut av fjellet nå mot slutten av påsken. Vi er redde for at folk legger turen over isen, sier Preben Falck, daglig leder i Stavanger turistforening.

Foto: Pål Christensen

Turistforeningen ikke fått varsel av SKK direkte, men fra Statskog.

– Vanligvis får vi god informasjon fra kraftselskapet, men denne gang har vi ikke hørt noe. Like før påske fikk vi beskjed om at isen var sikker og at det var gode forhold, og vi har planlagt og kvistet løyper deretter. Nå fører løypene folk over en is som smelter, sier Falch, som synes det er uheldig at pumpingen startet i påsken.

Fakta Svartevatn-magasinet Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV: Svartevatn 780 moh Svåhellervatn 790 moh Lonevatn 824 moh Store Aurevatn 830 moh Lille Aurevatn 835 moh Hyttevatn 864 moh Såtjønn 872 moh Ytre Storevatn 891 moh Les mer

Turistforeningen vil søndag forsøke å sende sms til folk som er på hytter i området.

– På grunn av smittevernet har alle måttet bestille hytte på forhånd i år, og vi har derfor kontaktinfo til alle som er på hyttene våre. Dermed kan vi sende dem sms. Problemet er at det er dårlig mobildekning i området, og det er ikke sikkert meldingene våre når fram, sier Falck.

Svartevatn-magasinet ligger på grensa mellom Rogaland og Agder. Det ligger øverst i Sira-vassdraget og demmes opp av det 129 meter høye steinfyllingsdammen Svartevassdammen.