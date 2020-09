Det nye sykehuset på Ullandhaug skulle stå ferdig i 2023 - slik blir det ikke

Det nye universitetssykehuset på Ullandhaug skulle stå ferdig om tre år. Nå ser prosjektdirektøren for seg at det nye sykehuset vil åpne dørene tidligst høsten 2024.

Slik ser det ut på sykehustomten på Ullandhaug akkurat nå. Foto: Helse Stavanger

Bakgrunnen er at det fredag ble klart at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår å gi nye SUS et lån på 1,295 milliarder kroner for å bygge behandlingsbygget, E-bygget, samtidig med første byggetrinn.

– Lånet gjør at vi kan bygge E-bygget, som er svært gledelig, men det medfører også en stor utvidelse av prosjektet, forklarer prosjektdirektør Kari Gro Johanson.

E-bygget er sykehusets dyreste bygg og skal inneholde alle laboratorier, mikrobiologi, patologi, radiologi (røntgen), strålemaskiner, CT, MR, tungt teknisk utstyr og en stor del av operasjonsvirksomheten.

Fakta Dette er nye SUS Ullandhaug: Nytt sykehus i Stavanger-regionen ble endelig bestemt av helse- og omsorgsminister Bent Høie i januar 2016. Det skjedde etter en omfattende prosess.

Sykehusets første byggetrinn, skal etter planen stå ferdig i 2023. Hele E-bygget kan det stå klart i 2024. Det nye sykehuset skal finansieres med 70 prosent statlige lån. I tillegg kommer et lån fra Helse vest på 500 millioner kroner. Resten er egenkapital, det vil si avskrivninger og årlige overskudd fra sykehusdriften.

Godkjente planer: 105.000 kvadratmeter fordelt på fem bygg, der 640 enerom med bad for alle pasienter inngår.

Bygg A: Sengerom, dialyse, skopirom og fødestuer og poliklinikkrom.

Bygg B: Sengerom, terapi, treningssal og barnepoliklinikk

Bygg C og D (henger sammen): Sengerom, prematuravdeling, intensiv, akuttmottak, basebygg og landingsplass helikopter. I første etasje på C bygg blir det aula og publikumsområder.

Bygg E: Behandlingsbygg.

P-hus: For ansatte, 500 p-plasser, og for besøkende, 400 p-plasser. Les mer

20.000 kvadratmeter

Da forprosjektet for første byggetrinn av nye Stavanger universitetssjukehus (SUS 2023) ble vedtatt i 2017, måtte halvparten av behandlingsbygget, det såkalte E-bygget, kuttes fordi det ikke var penger til å bygge hele. En ny, statlig finansieringsmodell ga muligheter for å bygge ytterlige 20.000 kvadratmeter av nye SUS.

– Da vi planla byggeslutt i 2023 var det planlagt å bygge halve E-bygget. Nå får vi muligheten til å bygge hele E-bygget og ser for oss at det nye sykehuset vil stå ferdig innen utgangen av 2024, sier administrerende direktør for Stavanger universitetssjukehus (SUS), Helle Schøyen.

Foto: Pål Christensen

– En risiko vi måtte ta

Johanson forklarer at tomten E-bygget skal stå på allerede er sprengt ut og står klart for betongstøping.

– Vi måtte planlegge som at vi hadde fått lånet. Det var en risiko vi måtte ta, slik at arbeidet med bygget kunne starte umiddelbart om vi fikk innvilget lånet i statsbudsjettet for 2021. Det har vært en forutsetning for at vi skal være ferdig så tidlig som i september 2024, sier Johanson.

Hun opplyser at Kruse Smith vil begynne med betongarbeid allerede i begynnelsen av oktober. Andre kontrakter vil legges ut på anbud.

Dette er hullet der det nye behandlingsbygget, E-bygget, skal bygges. Foto: Jarle Aasland

Sparer 443 millioner

Utbygging av E-bygget sammen med resten av byggetrinn 1 fører ifølge regjeringen til at man sparer rundt 443 millioner kroner.

Johanson mener også at sykehuset sparer penger på utbyggingen av E-bygget, selv om sykehuset vil åpne et år senere enn planlagt.

– Vi vil spare mye på å slippe å dele driften mellom Ullandhaug og Våland. Delt drift betyr blant annet at vi trenger mer bemanning. I tillegg unngår vi å investere i nye strålemaskiner på Våland og vi unngår å etablere ny infrastruktur på byggeplassen.

Tilsvarer Herbarium kjøpesenter

– Hvilke konsekvenser har det for sykehuset at byggetrinn 1 vil ta ett år lenger?

– Ved at E-bygget blir en del av byggetrinn 1 får vi et mye bedre sykehus som vil være positivt for pasientene og medarbeiderne. Konsekvensene er at det vil ta lengre tid å frigjøre tomten på Våland, sier Johanson.

– Er det mulighet for å åpne de andre byggene av det nye sykehuset i 2023 som planlagt?

– Vi kan ikke åpne et helt nytt akuttsykehus i puljer – hele sykehuset må åpnes samtidig. Bygging av E-bygget utvider prosjektet med 20.000 kvadratmeter som tilsvarer hele Herbarium kjøpesenter. Det er stort og avansert bygg, sier Johanson.

Klinikksjef Geir Lende mener ett år ekstra å vente har lite å si for et bygg som skal vare de neste 50 årene. Foto: Fredrik Refvem

– Verdt å vente på

Styreleder i Helse Stavanger, Bjørn Erikstein, mener sykehuset fortsatt vil ferdigstilles innen en fornuftig tidsramme.

– Alt ligger til rette for at byggingen av E-bygget kan begynne raskt og sykehuset vil stå ferdig innen utgangen av 2024. Det viktigste er at vi har fått lånet og kan bygge et fullverdig E-bygg som vil komme innbyggerne til gode.

Klinikksjef, Geir Lende, mener det er verdt å vente et ekstra år på det nye sykehuset.

– Det viktigste er at vi får et fullverdig E-bygg som gjør at vi får gode arealer til å behandle flere pasienter. Vi er svært takknemlige for at funksjonene til E-bygget blir samlet på ett sted.

– For et bygg som skal vare de neste 50 årene har ikke ett år ekstra så mye å si. Det velter ikke lasset, sier Lende med et glimt i øyet.

Administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) Helle Schøyen. Foto: Jon Ingemundsen

Går som planlagt

Gjennom en intensjonsavtale med Universitetet i Bergen (UiB) har sykehuset forpliktet seg til å ta mot 20 medisinstudenter fra høsten 2024. Sykehusdirektør Schøyen forklarer at det ikke vil påvirke medisinutdanningen at det nye sykehuset ikke står ferdig i 2023.

– Vi driver med mye utdanningsvirksomhet og det nye sykehuset er planlagt slik at vi skal fortsette med denne virksomheten. De nye byggene har en helt annen karater og er bedre tilpasset medisinutdanning. Vi vil ta mot medisinstudenter som planlagt – også fra UiB i 2024.