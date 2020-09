SISTE: Mann i 20-årene funnet etter større leteaksjon

Politipatruljer, et redningshelikopter og frivillige deltok i søket etter mannen som lørdag kveld forsvant fra et bofellesskap i Hauge i Dalane. Klokken 08.10 søndag morgen melder politiet at mannen er funnet i god behold.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kristian Oftedal Kvendseth Vaktsjef

– Han ble funnet av redningshelikopteret i terrenget. Mannen ivaretas av helse, men skal være i god behold, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til Aftenbladet.

Politiet fikk den første meldingen om forsvinningen klokken 20.00 lørdag kveld. Det ble søkt etter mannen gjennom natten og tidlig søndag morgen tok nødetatene avgjørelsen om å trappe opp søket. Det ble blant annet bedt om bistand fra Hovedredningssentralen og frivillige.

Like over klokken 08.00 ble mannen i 20-årene funnet av redningshelikopteret fra Sola i terrenget ved Jøssingfjorden.