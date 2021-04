Tre menn dømt for å ha blåst luft i kamerat

Alle de fire tiltalte har fått mildere straff etter ankesaken i Gulating lagmannsrett. Fredrik Refvem

Tre menn er også i lagmannsretten dømt til fengsel for å ha blåst luft i en sovende kamerat på fest, men det meste av straffen gjøres betinget. Fjerdemann er frifunnet for psykisk medvirkning, men dømt for filming.

