Sykepleiestudiet ved UiS scorer lavest på studiebarometeret

– Jeg reagerer når ledelsen svarer at «studentene har ikke forstått spørsmålet», de stoler ikke på oss når Studentbarometeret legges frem, sier den tidligere ambulansesjåføren Fredrik Ludvigsen (27). Han er nå andreårsstudent ved sykepleiestudiet ved UiS, og er i praksis i hjemmetjenesten på Tjensvoll. Jon Ingemundsen

– Jeg hadde nok aldri valgt UiS dersom jeg hadde visst hvordan studiet var, sier sykepleierstudent Fredrik Ludviksen. Det største studiet ved UiS får bunnotering på Studiebarometeret.

– Vi har kommet med utrolig mange tilbakemeldinger på hvordan studiet kan forbedres, men vi blir ikke hørt, sier andreårsstudent Fredrik Ludvigsen.

Studiebarometeret viser at sykepleierutdannelsen scorer lavest blant sykepleierutdannelsene her til lands, det skriver fagbladet Sykepleien. Samtidig viser søknadstallene for i år at dette er det nest mest populære studioet ved UiS, etter tollutdannelsen.

Ludvigsen er tillitsvalgt for andreårsstudentene ved UiS og er ikke overrasket over resultatet i Studentbarometeret.