Figgjo AS må betale særnorsk avgift: «Vi kan ikke belaste næringslivet med avgifter som konkurrerende bedrifter i utlandet ikke trenger å betale»

Terje Halleland er imot en særnorsk avgift som rammer en norsk produksjonsbedrift som Figgjo AS i det internasjonale markedet. – Dette skaper konkurransevridning. Siv Dolmen / siv dolmen

Figgjo AS er bekymret for at en særnorsk CO2- avgift rammer ensidig og svekker konkurransen med bedrifter i bransjen som ikke belastes denne avgiften. Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) deler bekymringen til porselensfabrikken.

