Olaug Bollestad: – Ny bru har aldri vært så nær som nå

Stortingsrepresentant Margaret Hagerup (H), statsråd Olaug Bollestad (KrF) og «stand in» for statsråd Iselin Nybø, Kjartan Lund (V), var i Nysund for å lekke fra den kommende transportplanen. Arnt Olav Klippenberg

Eigerøy bru er gammel, slitt og trafikkfarlig. I 25 år har ulike ordførere dratt med seg sentrale politikere til Nysund for å be om ny bru. En lekkasje fra regjeringen gir håp om at det kanskje er alvor denne gangen.

