Toppsjefen i Laerdal Global Health: – Jeg er en bedre mor når jeg jobber. En bedre kone også

Karoline Myklebust Line. Jarle Aasland

En måned etter at hun ble ansatt som toppsjef i Laerdal Global Heath, oppdaget hun at hun var gravid. Sjefen ble like glad som hun og ektemannen ble.

