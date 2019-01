Bent Høie (H) har ingen planer om å tre ut av regjering

– Jeg er full av arbeidslyst uansett hvor jeg skal være hen. Dette er det Erna Solberg som bestemmer. Jeg har ingen andre planer (enn å fortsette).

– Så du har ikke meldt inn et ønske om å tre ut?

– Ikke i det hele tatt. Jeg gjør den jobben som Erna og partiet mener er riktig. Jeg skal fortsatt være i rikspolitikken fra til 2021, sier Høie til Aftenbladet.

– Veldig bra

Som innvalgt kan han tidligst forlate Stortinget etter neste valg høsten 2021.

Lite tyder imidlertid på at en av Høyres fremste politikere blir presset ut av regjeringen mot sin egen vilje etter å ha framforhandlet en plattform for en flertallsregjering - selv om han blir fylkesmann i Rogaland høsten 2021.

– Dette er en veldig bra plattform som svarer på de utfordringene som Norge står overfor. Det er vi også tydelig på i plattformen. Vi snakker både om velferdsstatens bærekraft, behovet for en offensiv klimapolitikk, den sosiale bærekraften og det å skape trygghet. Det er nettopp de utfordringene som disse fire partiene er samlet om og som det er funnet gode løsninger på, sier Høie.

Tilfreds på abort

Den nye regjeringen gjør én endring i abortloven. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sa at han var lei seg for at KrF ikke fikk til mer.

«Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven.»

– Hva er din vurdering av det dere gjør på abort, Høie? Én endring der.

– Jeg mener det er en veldig riktig endring. Det er også en endring som fagmiljøet medisinsk har tatt til orde for. Justisdepartementets lovavdeling har også sagt at dette burde vært lovregulert. Nå blir det det, og vi får også et lovverk som er mer på linje med de landene rundt oss har, sier Høie og fortsetter.

– Mange med meg har i grunnen reagert på at Norge som ett av få land tillater selvbestemt fosterreduksjon før 12. uke.

– Hva vil du trekke fram for Rogaland?

– Nysnø (fornybarfondet). Vi skaper forutsigbarhet og trygghet for en av de viktigste næringene våre. Det ligger også fantastiske muligheter i det offensive klimakapittelet i plattformen for en næring i omstilling, fordi den er veldig teknologioptimistisk, og det er jo gjerne der klimapolitikken skiller seg mellom vår og den andre blokken, fordi vi har et optimistisk syn på å løse utfodringene, ikke bare med å bruke pisk, men også ved å bruke teknologi og gulrot, sier Høie.