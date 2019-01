– I Stavanger har persontransport i havnebassenget vært på dagsorden med ujevne mellomrom siden jeg kom til byen for 25 år siden. Vi håper å realisere det nå, sier daglig leder i Stavanger Sentrum AS, Kristin Gustavsen.

Hun er tydelig på hvorfor de skal lykkes med å realisere prosjektet denne gangen.

– Vi har samlet flere aktører som jobber målrettet sammen om å realisere prosjektet.

Fakta: Vannbuss-prosjektet Prosjektgruppen for vannbuss i Stavanger består av: – City Impact Districts (CID) satsingen til Stavanger Sentrum – Kolumbus – Rogaland fylkeskommune – Nordic Edge Smart City Innovation Cluster – Stavangerregionen Havn

Pernille Filippa Pettersen

Vannbusser

Interessen for elektriske, selvkjørende båter i urbane strøk spirer flere steder i Norge. Derfor samlet prosjektgruppen for vannbuss i Stavanger flere aktører til et nasjonalt seminar torsdag 17. januar.

– Det viktige med å samle byene er å få innblikk i vannbuss-initiativ andre steder og se på samarbeidsmuligheter som øker sjansen for at vi alle lykkes med dette i hver vår by, sier Gustavsen.

Arendal, Haugesund, Kristiansund, Stavanger, Trondheim og Tønsberg er byer som var til stede for å utveksle sine ideer og tanker rundt vannbuss.

Snarvei

I dag er en tur fra Buøy til konserthuset omlag 6,3 kilometer med bussbytte på landeveien. En svipptur over havnebassenget er omlag 900 meter.

Gustavsen peker på at vannbuss kan bli et behagelig framkomstmiddel som effektivt knytter sentrum tettere sammen med sentrumsnære bydeler.

– Det er en attraktiv og effektiv måte å frakte mennesker på.

Ordfører i Randaberg kommune, Kristine Enger, deler visjonen.

– Prosjektet gjelder først og fremst Stavanger nå, men vi ønsker et lignende tilbud med vannbusser i Randaberg også. Vi tror at vannbuss kan knytte steder tettere sammen.

Mer sykkel

Et av målene med vannbussene er at flere vil velge vannbuss og sykkel framfor bil og buss.

– Vi vil legge til rette for at sykler kan være med på vannbussen, slik at flere vil velge andre fremkomstmidler enn personbil, sier Lars Erik Tveit, som er driftsleder for båt i Kolumbus.

Kolumbus er en av samarbeidspartnere i prosjektet. Tveit forteller at de håper at vannbuss vil styrke kollektivtilbudet.

– Vi ønsker at vannbusser skal bli en del av den totale pakken som fylke bruker på mobilitet generelt.

Utfordrer regelverket

Representanter fra Sjøfartsdirektoratet var til stede under seminaret. Deres hovedoppgave er å sørge for at sikkerheten til alle som ferdes på sjøen ivaretas.

Representantene mener at selvkjørende vannbusser vil utfordre dagens regelverk.

– Båter som frakter passasjerer er bemannet, og bemanningen spiller en stor rolle i forhold til sikkerheten ombord. Vi må finne likeverdige løsninger som erstatter deres oppgave, og som samtidig ivaretar sikkerheten, sier David Johnsen i Sjøfartsdirektoratet.

Selv om regelverket kan skape utfordringer for vannbussene, er Johnsen og kollega Jack-Arild Andersen positive til prosjektet.

– Vi ønsker å være åpne og fremtidsrettet. Men det er vanskelig å si om prosjektet er realiserbart.

Mye som må på plass enda

Arrangørene av seminaret er også tydelige på at det er mange utfordringer knyttet til vannbussene.

– Vi må finne løsninger som gjør vannbussene så autonome som mulig, miljøvennlige, kostnadseffektive og sikre. Det er blant annet dette prosjektgruppa vår jobber med når de skal konkludere om dette prosjektet lar seg gjennomføre, sier Stig Finnesand, sjef for Smartbyklyngen til Nordic Edge, som er samarbeidsparter til vannbuss-prosjektet i Stavanger.

Det er også andre elementer som må på plass før vannbuss-prosjektet blir realiserbart. Blant annet finansiering.

– Hvordan vi skal finansiere vannbussen kommer i neste fase av prosjektet, legger Finnesand til.