Hernes lover rask avklaring av Paradis-plan

– Det vil være en enorm boost for sentrumsplanen, og ekstremt strategisk viktig å få en etablering av denne størrelse på plass i randsonen til sentrum. Vi vil sørge for at når planene kommer på bordet, skal være klare til å kaste oss over dem. gjennom et raskt forløp skal vi kunne gi forhåpentligvis positive avlaringer. Vi skal opptre rettedølsk, sier Hernes, med henvisning til Arne Rettedal.

Løsningsorientert

Hernes avviser likevel at kommunen skal gi noen form for frikort, fordi utbygger i dette tilfelle er både stor og viktig.

– Men i den grad det dukker opp punkter som må justeres, er det viktig at vi i kommunen er løsningsorientert, at vi sammen med utbygger bidrar til å finne løsninger, sier Hernes, som var i møte med Alfred Ydstebø om saken allerede i slutten av september. Der var også Kari Nessa Nordtun (Ap), ordførerkandidat for det andre store partiet i bystyret.

Jarle Aasland

Muskler

– Flertallspartiene lanserte torsdag en pott på 100 millioner kroner til byggemodning i Hillevåg. Kan denne potten også brukes i forbindelse med Paradis-utbyggingen?

– I utgangspunktet ikke. Vi ser vel for oss at vi her har med tre utbyggere å gjøre som har muskler nok til å løfte dette på egen hånd. Det må vi i tilfelle komme tilbake til, sier Hernes.

Hernes sin partifelle, leder i kommunalstyret for byutviklign (KBU) Kari Raustein har også blitt orientert på telefon før Aftenbladet offentliggjorde planene torsdag. Hun er helt enig med Hernes.

– Det er veldig kjekt at de vil investere så mye nær sentrum og så nær kollektivaksen med både tog og bussvei. Det er helt i tråd med Stavangers byutviklingsstrategi. Dessuten er det positivt at det her er tre store aktører som går sammen, sier Raustein.

– Ser du ingen fallgruver her?

– Jeg kjenner jo ingen detaljer ennå, men jeg har forstått at det ikke legges opp til veldig store høyhus. Jeg ser fram til å få planene på bordet, sier Raustein.

Jon Ingemundsen

– Skånsomt

Kari Nessa Nordtun (Ap) sitter også i KBU. Også hun er veldig positiv til at det skjer en videre utvikling av området langs Hillevågsvatnet.

– Det er bra for byen og regionen at vi kan få til noe slikt så nær sentrum og så nær hovedkollektivaksen. Deler av området, nærnmest Strømsbrua, er detaljregulert allerede. I den grad det er behov for å bygge på områder som ennå er uregulert, forutsetter jeg at det skjer på en skånsom måte, sier Nessa Nordtun.

Gruppeleder Christian Wedler (Frp) er overbegeistret og skriver i en epost til Aftenbladet:

– Denne type arbeidsplasser er hva regionen, sentrum og spesielt denne delen av sentrum trenger. Derfor sto jeg i spissen for utbyggingen på Paradis da det stormet som verst i sist periode! Jeg fikk mye bråk, men dette viser at det var riktig. Ja til arbeidsplasser i sentrum, ja til sentrumsutvidelse, ja til å bygge ut Paradis-stasjonsområde, skriver Wedler.

Venstre har tradisjonelt vært blant de partiene som har holdt igjen når utbyggere har lansert sine gigantprosjekter. Så også denne gang.

– Området ved Strømsbrua er jo alt regulert, med et resultat som ble altfor massivt etter vår smak. Initiativet med å få inn Aker BP er svært positivt, men vi er langt mer skeptiske til hvordan den videre utbyggingen nordover mot sentrum. De kan ikke få videreføre mastodontene der. Det må bygges lavere og være en blanding av bolig, næring og grønt, sier gruppeleder Per A. Thorbjørnsen.

På tegnebrettet

Kommuneplansjef Ole Martin Lund opplyser til Aftenbladet at deler av det aktuelle området alt er regulert, og at det nå er snakk om å regulere også strekket forbi gamle Statens hus på Lagårdsveien til det grønne strekket som ender ved Skatt Vest sitt bygg.

De tre utbyggerne har alt engasjert tre arkitektfirmaer som skal konkurrere om å tegne den nye bydelen ved Hillevågsvatnet. De to første er Schmidt Hammer Lassen, som alt har tegnet Bases høyhus i Knud Holms gate, Ghilardi+Hellsten, som var arkitekt bak den kommende utbygging ved Strømsbrua.

Svenske Gert Wingårdh er det tredje firmaet, som blant annet vant konkurransen om Equinors (da Statoils) ennå urealiserte nybygg på Forus.

Det er også snakk om å engasjere enda ett arkitektfirma.