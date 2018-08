Ole Ueland blir Høyre-topp i fylket

– Jeg har informert nominasjonskomitten i Sola Høyre om at de må finne en ny ordførerkandidat. Jeg mener det er gode muligheter for å erobre fylkesordførerjobben tilbake for Høyre, sier Ueland.

100 prosent

– Du gjør ikke som Tom Tvedt gjorde for 12 år siden og stiller i både kommune og fylkeskommune?

– Jeg har drevet med sprangridning i yngre år. Å ri to hester tror jeg ikke ville være særlig lurt. Jeg går 100 prosent for fylket, sier Ueland.

Nominasjonskomiteens leder, Tina Bru, er svært fornøyd med å ha fått toppkandidaten på plass.

– Da Janne Johnsen ga beskjed like før ferien at hun ikke ville stille, tenkte vi litt «Oi, hva gjør vi nå?». Vi kom raskt fram til at vi ville spørre Ole. Heldigvis fikk vi det svaret vi håpet på. Han har den erfaringen, kompetansen som trengs for å gjøre jobben. Han er godt likt, har samarbeidsevner og er sindig og rolig, sier Bru.

I god stand

Ole Ueland (35) har allerede sju år bak seg som Sola-ordfører.

Det har ikke gått så aller verst. Torsdag ble det klart at Sola nok en gang toppet NHOs årlige kommune-NM. Også på Kommunal Rapports kommunebarometer gjorde Sola et solid byks i år, fra 38. til 10.-plass, og best blant kommunene i Rogaland.

– Vi har mange ansatte som gjør en veldig god jobb. jeg føler at jeg forlater kommunen i god stand og at vi stadig har maktet å forbedre oss, sier Ueland.

Jon Ingemundsen

Han tenkte seg godt om, men ikke så lenge, da Tina Bru ringte.

– Jeg hadde jo alt sagt ja til å stå på toppen av Høyres liste i Sola. Samtidig tenkte jeg at det ikke er en kort periode å sitte åtte år som ordfører, og at detvil være en utrolig spennende jobb å være fylkesordfører i Rogaland, en jobb det er viktig for Høyre i Rogaland å ha.

– Vil ikke Høyre egentlig legge ned hele fylkeskommunen?

– Så lenge den er der, er det best at det er Høyre som styrer den, sier Ole Ueland med et skjevt smil.

Kultur til fylket?

– Jeg ser fram til høstens runde om hvilke nye oppgaver fylkeskommunen bør få, og mener prinsipielt at flest mulig oppgaver bør løses på lavest mulig nivå, primært i kommunene men også på regionalt nivå, legger han til.

– Hva er på ønskelisten din for nye fylkeskommunale oppgaver?

– Jeg merker meg at noen mener at kulturinstitusjoner fortsatt bør ligge under staten. Jeg mener som sagt at vi bør styre mest mulig på lavest mulig nivå, men dette er foreløpig bare min personlige mening.

– Stå sammen

– Samferdselspolitikken ligger allerede i fylket. Hvordan skal Bymiljøpakken loses i havn, slik du ser det?

– Først og fremst ved å stå sammen. Bymiljøavtalen er inngått, og trer i kraft 1. oktober. Samtidig starter arbeidet med å reforhandle avtalen. Der har vi en rekke krav til staten, krav det er bred politisk enighet om. Av de folkevalgte sier nær sagt samtlige at vi mmå akseptere bompenger for å få realisert viktige veiprosjekter i regionen. Vi i Høyre liker ikke bompenger, men vi liker ikke å stå i kø heller, eller at bussen ikke dukker opp når den skal. Men det vil fortsatt bli endiskusjon framover om hvilket nivå og hvilken innretning vi bør legge oss på. Men det viktigste nå er at regionen står sammen. Vi er i samme båt, sier Ole Ueland.

