To menn reddet opp fra sjøen i Haugesund

– Vi fikk melding om at noen ropte etter hjelp i nærheten av et skjær som ligger sør for Karmsund bru, sa operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB.

De mottok meldingen fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) rundt en halvtime etter midnatt. AMK koordinerte redningsaksjonen og kom i kontakt med et lasteskip som sjøsatte en småbåt for å søke etter personene som trengte hjelp.

– Da de fant personene, lå båten med kjølen opp midt ute i sundet, sa Skårland til NTB. Den ene mannen satt på kjølen, mens den andre lå i sjøen.

Grunnet mistanke om ruspåvirkning ble det tatt blodprøver av mennene, som er 33 og 36 år gamle. Begge var ved bevissthet da de ankom sykehuset.

Helse Fonna opplyser til NTB i 11-tiden søndag formiddag at de to ikke lenger er pasienter på Haugesund sykehus.

Hendelsesforløpet er fortsatt uavklart.