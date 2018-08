Nei til krisepakke skaper reaksjoner blant lokale bønder

– Jeg ble helt paff og overrasket da jeg hørte nyhetene, sier Marit Epletveit, leder av Rogaland Bondelag.

Lederen forteller at organisasjonen er skuffet over regjeringen, og at flere av deres medlemmer har gått ut på Facebook for å si sin misnøye.

– Mange av våre medlemmer har delt innlegget «nei til krisepakken» for å vise at de er misfornøyde. De er frustrerte etter å ha jobbet mot dette i lang tid.

– Ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak

– Bøndene trenger ekstra tilskudd. Spesielt dem som i hele sommer har jobbet hardt for å bære ut vann og skaffe fôr til dyrene sine. Dette gjør bare fremtiden enda mer usikker for dem.

Epletveit forteller at mange bønder har et dilemma.

– Hver dag er like usikker, og de fleste vet ikke hvilke valg som er rett å ta. Bøndene tar beslutninger basert på informasjonen de har, men det kan fort gå galt når de føler usikkerheten på kroppen hver dag.

Bøndene er usikre på hvilke tiltak de skal ta for å håndtere tørken. Spesielt er spørsmålet om de må slakte dyrene tidlig eller prøve å få tak i dyrt fôr sentralt.

Utfordringen i år er at mange bønder trenger det samme grovfôret, og Norge må eventuelt begynne å importere fra andre land for å skaffe fôr til dyrene.

– Alle bønder vil ta godt vare på dyrene sine, så situasjonen er ikke enkel, sier lederen.

Det er ikke bare bøndene med dyr som kommer til å møte en utfordrende tid.

– Det er også tøft for korn og grønnsaksbønder, som sliter seg gjennom hele sommeren og ikke får nok avling. Tørken når bredt.

Anders Minge

– Mediegimmick er ikke nok

Lederen forstår ikke hvorfor statsministeren og landbruksministeren ikke ser konsekvensene av tørken.

– Det holder ikke med et formelt møte og gimmick for pressen. Vi trenger tiltak nå. Regnet denne uken styrker håpet om en grei tredje slått, men det vil ikke være mulig å ta igjen alt det tapte.

Det er enda håp

På Stortinget har Ap, Sp, SV, Rødt og KrF signalisert at de er positive til en krisepakke. Flertallet kan derfor banke igjennom en krisepakke dersom ikke regjeringen blir enige med landbruket.

– Planen fremover er å vurdere situasjonen dag for dag. Det ligger muligheter i hovedavtale og vi ser på hvilke veivalg vi skal ta. Dette sier Marit Epletveit.