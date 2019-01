Hå-ordføreren snakket om Varhaug-drapet i nyttårstalen: - I nattetimar på andre sida av jorda tenkte eg mykje på både Varhaug og folket heime

Godt nytt år!

Gildt at de kjem, både de som er spesielt inviterte og de som har teke imot den opne invitasjonen.

I fjor kommenterte Jærbladet nyttårstalane på Jæren, og oppsummerte på denne måten: «Ordførarane fortel oss kva som har skjedd og kvifor det er lurt at dei sjølv blir sitjane ved makta.» Ein konklusjon som eg tykkjer er heilt grei….. Journalisten forventar seg ikkje at nyttårstalen si form skal endra seg radikalt, og eg tek heller ikkje mål av meg til å snu opp ned på det som er å forventa av ein nyttårstale.

Skulle eg drista meg til ei overskrift over denne talen, kunne det vera «Møte med menneske». I politikken tek vi ofte fram investeringane som er gjorde, ein skule, ein veg eller ein barnehage, og ingenting tenner engasjementet som ein diskusjon om kor det skal investerast. Likevel veit vi at det er arbeidet som vert gjort inne i bygningane, menneska som der møtest, relasjonane, tenestene som der vert ytt som er det viktigaste. Vi investerer i rammar. Innhaldet er vel så viktig. Eg vil ta fram nokre av dei stemmane eg har høyrt dette året. Stemmer frå ulike deler av kommunen, opptekne med saker som er viktige for den som snakkar, og dermed også viktige for kommunen.

I juli stod rådmannen og eg på kaien i Sirevåg og venta på at Statsråd Lehmkul skulle koma til kai. Etter veker utan regn, plaska regnet akkurat denne føremiddagen ned, og rådmannen påpeika at eg hadde fått ansvaret for veret. Svaret mitt var optimistisk, då eg sa at når kvelden kjem, skal vi vera fornøgde med både veret og programmet. Optimistisk, men rett. Som «yr.no» hadde lova, så skein det opp klokka 12, og både dei som hadde sukka etter regn i vekevis og dei som hadde ønska seg fint ver til Tall Ships besøk kunne gå fornøgde til sengs den kvelden.

Det var ein annan og som snakka til meg den dagen. «Greitt med ein festdag i Sirevåg», sa han, «men vi skulle hatt meir aktivitet her til dagleg,» sa han. Hå er ein del av Stavanger-regionen enten vi liker det eller ikkje. Sjølv om det begynner å betra seg i direkte oljerelatert industri, sjølv om arbeidsløysa er nede på snautt 2 %, let den generelle oppgangen venta på seg. Det tok litt tid før vi merka nedgangen på Nord-Jæren koma sørover, og det må nok forventast at det vi vera forsinkelse også når tidene snur. Det finst gledelege teikn. Vi har solgt næringsareal både i Skoga og ved stasjonsbyane nordover det siste året, så det er verksemder som begynner å investera igjen. I havna i Sirevåg overtek anna gods for reker og sild, og det vert arbeidd med utvikling av småbåthavn innerst i havnebassenget.

I slutten av mai tok vi imot Kronprinsesse Mette Marit i det nye biblioteket i den nye og flotte Ogna skule. Hå kommune er meir enn landets største husdyrkommune. Vi er ein kulturkommune. Vi har Hå Gamle Prestegard, med utstillingar som er ettertrakta nasjonalt. Vi har ein kulturskule med kreative tilsette som har mykje å tilføra oppveksande ungdom. Og vi har ein diktar som får prisar og vert lagt merke til. Kronprinsessa tykte sikkert vel om den fine rammen på Ogna, skulen og biblioteket, men det var Helge Torvund og dikta hans som fekk henne til å stansa i Hå. Eitt dikt fekk spesiell oppmerksomhet den dagen, eit dikt vi skulle få bruk for seinare på sommaren: «Lyset du treng, finst.» For meg personleg har dette vorte eit juledikt også dette året.

På ettersommaren var eg med NRK på ein minkfarm på Brusand. Bonden kunne fortelja om ei næring som etter signal om tryggare framtid, har gjort store investeringar. Vi fekk høyra om fokus på dyrevelferd og økonomiske konsekvensar dersom det vert gjort alvor av å avvikla ei heil næring. Det er lite som tyder på at økonomiske konsekvensar vert tekne på alvor når ein ser på det som er sendt ut som forslag til vilkår for avvikling. Det går ennå an å ta til forstand.

På Brusand vart eg og spurt kva som er vitsen med den nye vegen nord for Brusand. Vegen kjem aldri til å koma så langt som til Stokkalandsmarka. Mitt svar får vera: Aldri sei aldri! Samtidig har vi i arbeidet med vegen laga flaumsikring for Brusand. Vi har vorte spart for dei store flaumane dette året, men det er ingen grunn til å tru at flaumen i 2014 var den siste vi får. Klimaendringer skjer, og både landet og kommunen vil måtta tilpassa seg krav om mindre utslepp og meir klimavennlege løysingar. Det er inga løysing for Norge å kjøpa seg fri. Vi må gjera vårt. Det har vorte arbeidd med ein klima- og energiplan i kommunen dette året. Kommunane har fått i oppdrag å gå føre i arbeidet med å redusera klimagassutslepp. Andre kommunar har talfesta kor mykje dei skal ta på seg av reduksjonar. Vi treng å vita meir kva konsekvensar tiltak vil ha før vi talfestar.

For ei landbruksnæring som bruker mykje energi i produksjonen sin, og som påverkar miljøet i betydeleg grad, vert det svært spennande å sjå kva forventningar og krav som vil koma. Endra krav om handtering av gjødsel kan vera det første. Her arbeider kommunen i lag med næringa for å finna miljøvennlege løysingar som ikkje treng å gå utover produksjonen. Både denne næringa og andre næringar må arbeida i lag med kommunen for å få til løysingar som vi kan leva med.

Då vi markerte opninga av ny veg inn til det som i framtida vert sentrum i Stokkalandsmarka, eit fint prosjekt som legg grunnlag for vidare utvikling i området, gjekk eg i lag med ei mor og to barn opp til rundkjøringa. Ho var glad for bumiljøet i Stokkalandsmarka, sa at det var godt å vera småbarnsfamilie der, men håpa at det skulle koma fleire no når det låg nye tomter ute for salg. Dette håpet delte vi. Men svaret mitt måtte likevel verta litt i same gata som til mannen i Sirevåg. Vi er ein del av ein større region. Bustadbygging har ikkje tatt seg opp skikkeleg nordover, og då vil det mest sannsynleg ta litt tid før veksten kjem sørover, same kor fint det er i Stokkalandsmarka og kor kreative markedsførarar vi hyrer inn. I fjor hadde vi for første gong på lang tid nedgang i folketalet i Hå. Dette året har det vore ein liten auke, men fem fleire håbuar siste kvartalet er ikkje mykje. For politikarane i Hå har det vorte ei ny øving å planleggja med liten vekst. Planar om investeringar har måtta flyttast ut i tid. Løftebrudd kan nokon seia. Ansvarlighet vil eg seia. Hå har investert kraftig dei siste åra. Sjølv for ein kommune med nesten 19 000 innbyggjarar er det ikkje småtteri når vi snakkar om to nye skular, stort påbygg på ein annan skule, ein ny barnehage, nye etasjar på sjukeheimen, avlastningsbustad for born, og fornying av vatn og avløp i stor skala. Endra tilvekst i folketalet har gjort at det i komande økonomiplan er lagt inn mindre investeringar enn vi har vore vane med dei siste åra. Men skule i Stokkalandsmarka er eitt av prosjekta som begynner å tvinga seg fram.

Så var det dette med ramme og innhald. På Vigrestad snakka eg med ein gut som hadde det ringt på skulen. Han brukte ikkje ordet mobbing, men eg kunne ha brukt det ordet. I mi tid på skulen var det elevar som vart «egla». Ein skulle tru at vi hadde kome lenger i dag, men slik er det tydelegvis ikkje. I kommunestyret har vi lett for å bruka meir tid på skulebygg enn på tilstandsrapporten for Jærskulen. Men vi les rapporten grundig likevel. Vi samanliknar skulane i Hå med skulane elles på Jæren, både det som står om normerte prøvar og skuleresultat og det som står om skulemiljø. Vi likar ikkje når det står om mobbing og manglande motivasjon. Vi gler oss når det vert sagt at skulen arbeider målbevisst både med motivasjon og med skulemiljø. Som ordførar har eg skrive under på «samarbeid om eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø». Men det er først i møte med den som ikkje har det godt på skulen at desse orda verkeleg får innhald. Handlingsplanane vi lagar får betydning for menneske. Dei får betydning om dei vert liggjande i skuffa, og dei får betydning om dei vert tekne i bruk, for handlingsplanar lagar vi når noko bør gjerast. Blir ingenting gjort går det også utover nokon.

Når eg snakkar til tilsette i barnehage og skule, seier eg at dei arbeider med det mest verdifulle vi har her i kommunen, og det held eg fast på.

«Skal de grava opp heile Vigrestad?», sa folk i januar. «Det er fint nå når de er ferdige», seier dei no der kantsteinane har kome på plass og vegen har vorte asfaltert igjen. Vigrestad var den stasjonsbyen som fekk merka flaumen verst i 2014. Vigrestad er og den stasjonsbyen som har fått merka mest til oppgraderinga av avløpsnettet. Men klagene har vore få, for folk veit kva vatn på avvegar kan bety. Det arbeidet som vert gjort no, tek høgde for flaumen i 2014 pluss 25 %. Vi forbereder oss for nye tider. Det gjer dei også i landbruket i kommunen. For mykje og for lite; det skjemmer alt. I fjor regna avlingane på gardane vekk. I år turka dei vekk. Vi tenkjer at det vi har sett dei siste par åra ikkje er normalt. Nei det er ikkje normalt, men både landbruket og kommunen må forbereda seg på det ekstraordinære. Det er det vi har gjort både på Brusand og Nærbø. Vi held på på Vigrestad, og vi har starta på Varhaug. Flaumsikring har vorte eit viktig ord her midt på flataste Jæren.

På Varhaug vart ord fattige då bygda og kommunen fekk oppleva det ingen av oss hadde førestilt oss skulle skje. Varhaug-drapet vart fast overskrift i aviser og fjernsyn, og varaordførar Mons Skrettingland vart den som måtte setja ord på det som det er vanskeleg å finna ord for. Og vi veit at det er familiar som kjenner på sår kvar gong overskrifta dukkar opp. Familiar som kjenner på sakn, ikkje minst i høgtider som no.

I nattetimar på andre sida av jorda tenkte eg mykje på både Varhaug og folket heime. Eg nådde tidsnok heim til å vera med og «slå ring rundt Varhaug». Eg trur vi fekk sjå litt av styrken i å vera ei bygd med sterke nettverk. Vi snakkar ofte fint om frivillige lag og organisasjonar. Vi snakkar om dugnadsinnsats, og i Hå kommune snakkar vi om å løfta i lag. På denne samlinga trur eg vi kjende på verdien av dette, og har seinare kjent på eit engasjement for å skapa eit betre oppvekstmiljø. Her står organisasjonar av ulikt slag i lag.

Hå kommune har eit godt samarbeid med Den norske kyrkja. I krisesituasjonar vert dette samarbeidet både tydeleg og verdifullt. Her har vi ein arv som må takast vare på. Kommunen og kyrkja har kvar sin faglighet som til saman vert viktig i møte med vanskelege situasjonar.

Då Drillo var i Varhaug idrettspark og opna nye ballbanar i vår, registrerte han at ivrige sjeler i idrettslaget uttrykte målet sitt om å vera Norges råaste idrettslag. «Det kan ikkje vera langt frå sannheten», sa Drillo. Høflighet er jo ein dyd vaksne folk har, men det er heva over einkvar tvil at fleire av idrettslaga i kommunen har visjonar og mål som er både «hårete» og beundringsverdige, mål som dei og arbeider for å nå.

I kommunen har vi dette året behandla ein plan for frivillig arbeid. Frivillig arbeid er ikkje berre noko vi ser på med velvilje frå kommunen si side, det er noko vi er heilt avhengige av. Vi har mykje frivillig arbeid innanfor oppvekst og kultur. Vi har det og innanfor helsesektoren. I framtida vil vi trengja det endå meir om vi skal møta behova i ei aldrande befolkning.

Då vi skulle starta arbeidet med sentrumsplan på Varhaug, vart mellom anna ungane på barneskulen inviterte til å vera med og seia noko om kva som ville vera viktig for dei når vi skulle gjera noko med Varhaug.

Vi fekk alt frå teikningar til ein godt gjennomført rapp. Det vart etterlyst aktivitetar og møteplassar. Mange gode idear kom fram. Det som nok bekymrar meg litt, er å kombinera ungane sin utolmodighet med kommunalt planarbeid. Det kan vera stridt for ungar å venta to år på ferdig plan, og så når planen er ferdig, nye år før tankar vert realisert i form av anlegg.

«Kva skal de byggja på Meieritomta?» spør folk på Nærbø. «Er de snart i gang på torget?» spør andre. Det er sjølvsagt ikkje berre ungar som spør slik, og det er meir enn naturleg at det vert spurt. Ein skal vera litt interessert om ein skal sjå forskjellen på ei mulighetsskisse og ein plan når den vert gjengitt i bladet. Det som står i bladet er som kjent alltid sant…

I november vart kommunedelplan for Nærbø sentrum vedteken i kommunestyret. Då var det halvanna år sidan mulighetsskissa stod på trykk. Det har kome til temautgreiingar og høyringar i ettertid, samt mange møter i kommuneplanutvalget. Kommunestyret har no samla seg om ein plan og ein retning for det ein i lag har definert som Nærbø sentrum.

Arbeid med sentrumsplanar har vore viktig det siste året. Planarbeidet på Nærbø vart fullført, og tilsvarande planarbeid på Varhaug vart starta opp. Etterpå står Vigrestad for tur. Vi kjem til å bu tettare i stasjonsbyane i åra framover. Då er det viktig å leggja til rette for gode bumiljø. Vi har prøvd å involvera folk tidlegare i prosessen enn det som har vorte gjort før. Eg trur at resultatet har vorte betre på denne måten. Så må vi gå vidare slik at utbyggjarar vil ta planen i bruk, slik at draumane om levande sentrum kan verta realisert. Nærbø vart ikkje bygd på ein dag slik det er i dag. Det vart visst ikkje Rom heller…..

Kommunen sitt ansvar er først og fremst å laga gode planar. Så får vi byggja det kommunen eventuelt skal byggja i samsvar med desse planane. Men planane skal først og fremst gi retning til det som andre skal byggja og utvikla.

«Var du på kampen?» har vorte eit anna spørsmål som møter meg på Nærbø. Det er viktig å vera stolt av plassen sin. Håndballen har vorte noko folk på Nærbø er stolte av. Eg var ikkje klar over at eg var interessert i håndball før det siste året. Eg sa at planprosessar fort vert litt langdryge i kommunal samanheng. Så har eg lært at planlegging innan handball også har ein tendens til å gå over lang tid, ja over generasjonar.

Korleis går det med kommunen, spør folk meg. Dei kan koma frå heile kommunen. Folk høyrer om anstrengt økonomi, høgare gjeld og omorganiseringar. Svaret mitt vil då vera at det går greitt. Ja, vi opplever økonomien strammare enn tidlegare år. Vi kjenner på at handlingsrommet vert mindre. Staten kjem med med krav om effektivisering, og folk snakkar som om kommunesektoren skulle vera ein sinke på dette området. Det er den ikkje. Arbeidsoperasjonar vert forenkla og arbeidsoppgåver vert endra eller til overs. I fjor snakka eg om at digitalisering og velferdsteknologi hadde vorte meir enn moteord i kommunesektoren. I år har alle kommunane i Rogaland gått saman om Digi Rogaland for å vidareutvikle felles digitale løysingar. Så er det å få innbyggjarane med på denne digitale reisa, for i kommunen skal vi uansett ha alle med, unge og gamle. Vi veit at mange føretrekkjer eit menneske framfor ein datamaskin. Slik vert det og med velferdsteknologien, det vert å finna balansen mellom effektivisering på eine sida og den omsorg som berre menneske kan gje på andre sida.

Eg starta talen min med å seia at vegar og bygg stort sett er rammar rundt møte mellom menneske, og at det er desse møtene som er viktigast.

I september inviterte Hå kommune alle tilsette til ein kommunedag i Varhaughallen. Kanskje litt kjipt at det var velferdspengar for tilsette for dei siste åra som gjekk med, men dei som var der hadde ei god oppleving. Til denne kommunedagen var det laga ein filmsnutt. Songen som fulgte bileta var laga av Monica Cecilie Herredsvela og Ragnvald Wernøe, og den vart kalla «kvardagsheltar». Filmen viste kommunalt tilsette i ulike situasjonar. Det som festa seg i minnet mitt, var akkurat desse møta mellom menneske. Opne ansikt, smilande ansikt. Det kunne vera ungdomsarbeidaren som vegleia ein ungdom, den barnehagetilsette eller læraren som møtte eit barn, pleiaren som møtte ein eldre på institusjon. Det er desse som avgjer korleis kommunen maktar å fylla rolla si som tenesteytar. Eg vil nytta denne talen til å seia takk for den innsatsen som vert gjort i dei mange samanhengane når kommunen møter innbyggjarar.

Så vil eg og seia takk til dykk som bruker kveldar og helger på politiske dokument – som ikkje er dokument lenger – men bilete på skjermar. Politikarar og administrasjon til saman gjer at det går greitt.

For eg kan godt hjelpe journalisten med oppsummeringa dette året:

«Det går på det jabna». Det betyr at det går rimeleg greitt i Hå kommune. Det vil det heilt sikkert gjera og i åra framover, uansett kven som vert sitjande med makta etter neste val.