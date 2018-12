Ti evakuert fra Ryfylke fjordhotell på Sand etter lekkasje fra minibar

Politiet meldte om hendelsen ved Ryfylke fjordhotell på Sand klokken 2127 mandag.

– Ansatte kjente sterk ammoniakklukt fra et hotellrom. Det ble slått fast at lukta kom fra et kjøleskap, en minibar, sier operasjonsleder Toralv Skårland til Aftenbladet.

Eksponering for ammoniakkgass kan gi sterkt ubehag, svie i øynene og pustebesvær.

– De to som ble eksponert ble kjørt til sykehus for videre behandling, opplyser operasjonslederen.

Totalt ble ti personer evakuert etter gasslekkasjen. Brannvesenet arbeider med sanering av utslippet og har også konstatert at det ikke er flere gasskilder.