Masseslagsmål på Esso i Sandnes

Flere politipatruljer ble dirigert til stedet, meldte politiet klokken 13 fredag ettermiddag.

Minst en person ble behandlet i ambulanse, opplyste Aftenbladets reporter på stedet.

Ifølge vitner var det en stor gruppe unge menn som deltok i slagsmålet. De anslår at cirka ti personer var involvert. Vitnene forteller også at det ble brukt belter til å slå med.

Politiet melder at de har skilt partene. Ingen antas å være alvorlig skadet, men 3-4 personer kjøres legevakten for behandling og sjekk.

Like før klokken 14 opplyser politiet at to unge menn er pågrepet i forbindelse med hendelsen.