Også Høyre sier nei til KrFs forslag om at alle skoler skal ha julegudstjeneste

Sissel Knutsen Hegdal (H), leder av oppvekststyret i Stavanger, sa til Aftenbladet i forrige uke at hun ville støtte forslaget fra Anne Kristin Vik Bruns(KrF). Men i oppveksstyrets møte i kveld, fikk KrF bare støtte fra Senterpartiet. Lederen var nemlig kommet fram til at et pålegg ville være lovstridig.