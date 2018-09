Solvik-Olsen: - Wirak går surr i sitt eget spill

Nylig avgåtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han er overrasket over at Sandnes-ordfører Stanley Wirak ikke benyttet sjansen til å få utsatt bompengeringen i møtet i styringsgruppen for Bymiljøpakken torsdag.