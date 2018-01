Fylkesleder tror Trond Giske-saken styrker Hadia Tajik

Ap-nestleder Tajik, Rogaland Aps listetopp i valgkampen i fjor, har pådratt seg til dels sterk kritikk fra ulike leire i Arbeiderpartiet i løpet av Trond Giske-saken (se fakta).

Fakta: Trond Giske-saken Ulike medier, anført av Dagens Næringsliv, omtalte før jul flere saker om oppførselen til Trond Giske. 21. desember beklaget Giske sin egen oppførsel. 22. desember uttalte Jonas Gahr Støre at tilliten til Giske var svekket. Nestleder Hadia Tajik omtalte «rystende lesning» etter å ha blitt kontaktet av varslere. Giske ble sykmeldt 22. desember. 1. januar ble Giske fratatt nestledervervet på ubestemt tid, men Giske viste til at det var kommet grunnløse og falske varsler. Støre opplyste tirsdag i forrige uke om nye varsler mot Giske. Hadia Tajik leste høyt fra noen av varslersakene under forrige ukes sentralstyremøte. VG omtalte lekkasjer fra møtet før møteslutt. Trond Giske offentligjorde søndag 7. januar, dagen før sentralstyret skulle møtes igjen, at han trekker seg som nestleder på varig basis og stiller finansfraksjonsleder-rollen sin på Stortinget til disposisjon.

Facebook-skriverier og høytlesning fra varslersaker under sentralstyremøtet i forrige uke ga næring til Tajik-motstandere.

Aftenbladet slo i forrige uke opp partiintern «frykt for at Hadia Tajik kan gå med i dragsuget» etter Giske, som søndag kveld trakk seg som nestleder og stilte plassen som finansfraksjonsleder på Stortinget til disposisjon.

Omtalen har skapt reaksjoner internt i Rogaland Ap, Aftenbladet får opplyst.

LES MER:

– Vi er i grunnen enige om at alle presseuttalelser går via Stanley, sier 1. nestleder Ragnhild Bjerkvik i fylkeslaget.

– Er det en spesiell grunn til det?

– Rett og slett for å være ryddige.

– Så hva du mener om saken får ingen vite offentlig?

– Gjør nok ikke det. Jeg synes det er godt at det blir roligere nå og at vi kan konsentrere oss om politikken, sier hun.

«Stanley skal uttale seg», svarer 2. nestleder Jone Laursen i en tekstmelding.

LES OGSÅ:

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) var politisk rådgiver for daværende nærings- og handelsminister Trond Giske fra september 2012 til juni 2013.

«Tenker Jonas og sentralstyret skal få gjøre sitt i dag :)», svarer Solberg i en tekstmelding.

Han sitter for øvrig ikke i fylkesstyret.

Kristian Jacobsen

Frykter ikke trøndersk hevntokt

Wirak lar seg intervjue om både Giske og Tajik.

– Jeg tror dette var en god løsning. Det måtte nesten bli slik. Jeg tror vi nå kan gå videre og bli ferdig med dette, sier han.

– Nå skal varslingssakene behandles på vanlig måte, men politisk var dette en god løsning. Det var et forferdelig kjør for Trond Giske. Jeg forstår hans begrunnelse på et menneskelig og politisk plan.

– Hvor dypt går arret? Hvilke konsekvenser får dette for Arbeiderpartiet på kort og lang sikt?

– Det er veldig opp til oss selv hvordan dette blir. Vi kan fortsette å bore oss ned i problemstillinger, eller så kan vi riste dette av oss og gå videre. Jeg håper vi nå kan se framover og heller se på hvordan vi kan løfte fram politikk og diskusjoner om politikk, sier Sandnes-ordføreren.

– Personlig synes jeg det var veldig bra det Trond Giske landet på. Han er en politisk kraft, og jeg har veldig sansen for ham, men når situasjonen ble som den ble, så er vi helt klare på at vi tror på kvinnene.

– Du frykter ikke at Trond Giske-sympatisører skal ut på hevntokt mot Hadia?

– Det kan jeg aldri i min villeste fantasi tro noe på, sier Wirak.

Spår mye ondt blod i Ap framover

I forrige uke åpnet Ap-ordfører Ole Haugen på Hitra i Trøndelag i Aftenposten for at et ekstraordinært landsmøte burde vurdere begge nestlederne, ikke bare Giske.

– Ja, jeg synes vi har en nestleder nummer to som det også er grunn til å stille spørsmål ved. Jeg synes Hadia Tajik har brutt en viktig regel om ikke å trå på en som ligger nede, sa Haugen, som angrep Tajik for et «usmakelig» Facebook-innlegg.

Adressa-kommentator Tone Sofie Aglen sa til NRK Alltid Nyheter mandag at hun tror «veldig mange nå opplever at deler av partiledelsen, særlig nestleder Hadia Tajik, har spilt en rolle som de også reagerer på.»

– Jeg tror det kommer til å være mye ondt blod i Ap framover, og jeg tror nok det ønsket fra Rogaland om å få ro og se framover, tror jeg dessverre de må vente på at de får, sa Aglen.

Wirak mener imidlertid at det i store deler av partiet er veldig god forståelse og tillit til Hadia.

– Jeg tror ikke mange mener hun gjør dette for å styrke seg selv. Hun gjør dette ut fra sin egen samvittighet og seg selv. Hun gjør dette fordi hun er en samvittighetsfull person som er glad i partiet sitt. Jeg tror hun blir styrket ut av dette.

– Så du ser ikke behov for å slå ring om henne? Du opplever ikke at hennes posisjon er truet?

– Det kan jeg aldri tenke meg. Bortsett fra litt spekulasjoner i pressen, har jeg ikke hørt noen diskusjoner om det. Hun har hvert fall full støtte i Rogaland.

– Det ble lekket underveis i forrige ukes sentralstyremøte. Det er vidt ulike historiefortellinger om hva som har skjedd og tilsynelatende åpen strid mellom Youngstorget og stortingssekretariatet. Hva forteller dette deg?

– Vi er litt fjernt fra de tingene, men det å lekke fra sentralstyremøte... Vi må ha tillit til hverandre. Hvis en ikke har tillit til at ting kan holdes internt, så blir det veldig vanskelig å være fortrolig. Jeg håper vi kan finne fram til en god måte å drive organisasjonen på og ikke lekke, sier Wirak.

– Jeg har tillit til at sentralstyret nå gjør det de skal og at vi nå kan se hvordan vi kan gjenreise partiet og jobbe sammen. Derfor tror jeg Trond Giske har gjort noe veldig bra nå, fordi han har lagt til rette for prosessen, sier han.

– Nå kommer lakmustesten

– Det er ikke slik at vi ikke har lov til å uttale oss, sier styremedlem Siv-Len Strandskog, som legger til at hun uttaler seg som leder av kvinnenettverket i Rogaland Arbeiderparti.

«Klokt». Slik beskriver hun Giskes konklusjon og Jonas Gahr Støres råd.

– Det er ikke så mye mer å si.

– Hvor går veien videre for partiet?

– Dette er todelt. For det første er det viktig for varslerne og Trond Giskes del å bli ferdig med varslersakene og få behandlet det på en skikkelig måte. Så står det politiske arbeidet for tur. Jeg forventer at alle, lokalt, på fylkesnivå eller sentralt, bretter opp ermene for å få fram det politiske budskapet.

– Har Ap tatt varig skade av Trond Giske-saken?

– Det blir spekulasjoner. Lakmustesten er hvordan vi opptrer i etterkant. Alle partier har opplevd kriser, og erfaringene viser at kriser ikke gir varige skader. Nå må vi vise oss tilliten verdig og jobbe politisk og skjøtte prosjektet på en god måte.

–Er Hadia Tajik i en utsatt posisjon?

– Jeg vil ikke bidra til spekulasjoner rundt det. Jeg har stor tillit til Hadia og ikke minst til måten hun har framstått. Min tillit eller respekt til henne har ikke blitt mindre eller større i denne saken. Hun yter stor tillit i organisasjonen i Rogaland Ap. Såpass kan jeg si.

– Så du frykter ikke trøndere på hevntokt?

– Det blir dine ord. Jeg tenker ikke at trøndere skal kunne ha et slikt behov, eller at et behov finnes heller, sier hun.

Karianne Tung, leder i Trøndelag Ap, har ikke besvart Aftenbladets henvendelser. Tajik har fått formidlet Aftenbladets intervjuønske via sin rådgiver.

Sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet var berammet med start klokken 13:00 mandag.