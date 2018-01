Punger ut 250 millioner for å satse på eldreboliger og helsehus

Her skal trioen Petter Smedvig Hagland, Kjetil Andersen og Thomas Mjeldheim bygge et splitter nytt anlegg som er spesialsnekret for eldre som vil bo for seg selv, men som trenger tilsyn og hjelp. Prislapp: 250 millioner kroner.