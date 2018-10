Stavanger beholder byvåpenet i ny kommune

Den bevingede sølvpilen til Finnøy og de to krumstavene til Rennesøy skal inn som en del av ordførerkjedet. Det er en del av kompromisset for å beholde vinranken i kommunevåpenet.

– Det har vært en god prosess, gliste Christian Wedler (Frp) før han triumferende kunne slå fast at flertallsforslaget som ble fremmet av Jostein Eiane (KrF) fra Rennesøy var nøyaktig det samme som Frp foreslo i det første møtet der nytt kommunevåpen skulle diskuteres. Det var også det forslaget som fikk overveldende flertall og ble vedtatt i Fellesnemnda for Nye Stavanger mandag.

Ukjent

«Språknøytral kommune»

Det ble også bestemt at Stavanger skal være en språknøytral kommune og at administrasjonsspråket skal være nøytralt. SV fremmet forslag om å gjøre Nye Stavanger til nynorskkommune og fikk støtte av Bjarne Kvadsheim (Sp), mens Frp og Pensjonistpartiet ønsket at nye Stavanger skulle være bokmålskommune.

– Nå foregår det mange kommunesammenslåinger, og mange har nytt kommunevåpen som en del av intensjonsavtalen. Det hadde ikke vi, og det tenker jeg er fordi det er viktigere ting enn kommunevåpen selv om det symbolsk sett er viktig, sa Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF).

Jarle Aasland

Det var flere som tok til orde for å beholde kommunevåpenet til Stavanger, og er overveldende flertall gikk også inn for det. Men samtidig skal de to kommunevåpnene til Rennesøy og Finnøy inn som en del av ordførerkjedet til ordføreren i den nye kommunen.

– Det er naturlig at vi viderefører byvåpenet til Stavanger som har en lang historie. Hvis vi kan få Sandnes med på en storkommune om 5 til 10 år, som er min drøm, skal jeg være med på å endre byvåpen hvis det er det som skal til, sa Elin Schanche (H) fra Rennesøy.

Jarle Aasland

Aadne Andersen (Ap) fra Rennesøy var den eneste som tok klart og tydelig til orde for et nytt kommunevåpen.

– Skal du bruke ordet raushet, må du vise det. Vi skal skape noe nytt, og da er det helt på sin plass med nytt kommunevåpen. Ja, det vil koste noen kroner, men det skal virke samlende, og det vil også koste noe å endre på dagens kommunevåpen for å tilpasse det digitalt. Blir det ikke gjort noe nå, tviler jeg på at det blir gjort noe de neste årene, sa Aadne Andersen (Ap).

Bortkastet symbolpolitikk

Men han fikk ikke støtte fra sine egne partikolleger verken fra Finnøy eller Stavanger.

– Handling er viktigere enn symboler. Det er vanskelig å se verdien i å bruke 10 millioner kroner på nytt kommunevåpen, sa Kari Nessa Nordtun (Ap)

Heller ikke Ottar Sandanger (Ap) fra Finnøy var for et nytt kommunevåpen.

– Jeg har aldri hørt noen redsel for at vi skal miste kommunevåpenet til Finnøy. Det er naturlig for meg at vi tar Stavanger sitt byvåpen som nytt kommunevåpen. Et nytt vil koste 10 millioner kroner. Disse pengene kan brukes på bedre måter. Kanskje får vi med oss Sola og Randaberg om 10 år, og da er det kanskje det er på tide da å se på et nytt kommunevåpen, slik som sverd i fjell, sa Sandanger.

Tor Bernhard Harestad (Frp) hadde heller ikke problemer med å stemme for å beholde byvåpenet til Stavanger som nytt kommunevåpen.

– Det er kjempefint. Jeg ser ingen problemer med å beholde det. Hadde vi brukt 10 millioner kroner på å forandre det, måtte vi virkelig svart for oss etterpå, sa Harestad.

Ville ikke utsette

Per A. Thorbjørnsen (V) var i utgangspunktet innstilt på å se nærmere på forslag om nytt kommunevåpen og var overrasket over at det ikke var større interesse fra Rennesøy og Finnøy til å endre dagens kommunevåpen.

– Det hadde ikke gjort noen ting å avvente denne debatten. Det er ikke dette utvalget som bør ta den avgjørelsen som gjelder den nye kommune. Det er det nye kommunestyret som bør avgjøre det, sa Thorbjørnsen.

Det førte til replikk fra Christian Wedler (Frp)

- Vi må ikke utsette ting. Vi må avgjøre ting så fort vi kan. Hvis ikke, kan det fort bli mer komplisert, sa Wedler.