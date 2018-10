Nyt solstrålene mens du kan – snart kommer regnet

– Mandag er det sol og fint vær, men det blåser opp utover dagen, sier Mette Skjerdal, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Utsatte steder blir det liten til stiv kuling, og tirsdag skal vinden øke på enda litt til.

– Tirsdag kommer det også nedbør inn fra sør, så da får vi det vi kan kalle dårlig vær, sier Skjerdal til Aftenbladet.

Nedbøren tirsdag kan først komme som sludd eller snø, men går raskt over i regn, fordi temperaturen stiger.

– Utover i uka får vi en mildere værtype, slik at temperaturen vil variere mellom fem og ti grader. Og været blir preget av at nedbøren kommer ganske jevnt. Noen opphold kan det bli mellom bygene, men jevnt over blir det vått, sier Skjerdal.

– Når kommer minusgradene?

– I den perioden jeg har sett på nå, en uke framover i tid, så er det plussgrader, sier Skjerdal.

På Sørlandet er snøen kommet. Mandag var det kaos flere steder.