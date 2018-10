Rederi får kritikk etter drukningsulykke i Boknafjorden i fjor

16. november 2017 fikk Hovedredningssentralen melding om en person som hadde falt over bord fra en brønnbåt i Boknafjorden sør for Haugesund. Undersøkelser foretatt av Statens havarikommisjon for transport har vist at rederiet og skipsledelsen ikke hadde iverksatt tiltak for å redusere risikoen ved ferdsel på hoveddekket i grov sjø. Havarikommisjonen gir to råd til rederiet som følge av denne undersøkelsen.

Les mer om det som skjedde:

Bølge slo inn over dekk

Ulykken skjedde da fartøyets lettmatros gikk akterover på dekk. Lettmatrosen falt mest sannsynlig over bord som følge av at en bølge slo inn over dekk. Vedkommende ble funnet og reddet opp av mannskapet i fartøyets Mann over bord-båt, og deretter fraktet til Haukeland sykehus med helikopter. Mannen ble erklært omkommet på sykehuset neste dag.

Stormbroa på «Øysund» oppfylte ikke kravene i Lastelinjekonvensjonen, og mannskapet opplevde den ikke som trygg i dårlig vær. Sjøfartsdirektoratet har opplyst at de er i ferd med å utarbeide et rundskriv om denne problemstillingen, og at de deretter vil være mer bevisste på håndheving av denne bestemmelsen.

Her er rådet fra havarikommisjonen om dette punktet:

«Statens havarikommisjon for transport tilrår Sølvtrans å foreta en dokumentert risikovurdering av farene ved ferdsel på dekk og implementere prosedyrer og retningslinjer for dette om bord.»

Manglet prosedyrer for «Mann over bord»

Undersøkelsen av ulykken på «Øysund» har vist at rederiets Mann over bord (MOB)-prosedyre ikke var tilstrekkelig implementert. Det var blant annet problemer med utløsning av generalalarmen, og MOB-knappen i kartmaskinen ble ikke aktivert. MOB-båten ble kun bemannet av én person, og det var ingen radiokommunikasjon mellom MOB og bro. MOB-båten hadde heller ingen redskaper om bord som kunne hjelpe til med å få den forulykkede opp i båten.

Her er rådet fra havarikommisjonen om dette punktet:

«Statens havarikommisjon for transport tilrår Sølvtrans å revidere sine prosedyrer og sitt utstyr for MOB-situasjoner og MOB-øvelser, og gjennomføre realistiske øvelser i tråd med rederiets reviderte planer og gjeldende krav.»